Türker İnanoğlu'na hüzünlü veda! Gülşen Bubikoğlu ve İlyas Salman arasında dikkat çeken diyalog

Yönetmen, senarist ve yapımcı Türker İnanoğlu'nun cenaze törenine ünlüler akın etti. "Bay Sinema" lakaplı İnanoğlu, Yeşilçam deyince akla ilk gelen isimlerdendi. Son yolculuğuna uğurlanan duayen sinemacı Türker İnanoğlu'nun eşi Gülşen Bubikoğlu cenazede taziyeleri kabul etti.

Snob Magazin'de yer alan videoda Gülşen Bubikoğlu ve İlyas Salman arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Gülşen Bubikoğlu kendisi gibi Yeşilçam'ın efsane isimlerinden İlyas Salman'ı görünce "Ne kadar boş değil mi hemen bir anda yok oluveriyorsun?" dedi.

Salman ise "Sanat ölümü korkutmak içindir. Az hizmet vermedi insan emeği kadar büyüktür" yanıtını verdi.



Gülşen Bubikoğlu ise "Doğru söylüyorsun çok teşekkür ederim geldiğin için, kendine iyi bak" dedi.







