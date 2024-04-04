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  4. 'Bay Sinema' Türker İnanoğlu'na son veda! Eşi Gülşen Bubikoğlu ve kızı Zeynep İnanoğlu gözyaşlarını tutamadı

'Bay Sinema' Türker İnanoğlu'na son veda! Eşi Gülşen Bubikoğlu ve kızı Zeynep İnanoğlu gözyaşlarını tutamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.04.2024 12:07
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'Bay Sinema' olarak adlandırılan ünlü yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu, 2 Nisan Salı günü hayata gözlerini kapadı. 88 yaşında yaşama veda eden İnanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor. Duayen isim için ilk tören TİM Show Center’da düzenlendi. Eşi Gülşen Bubikoğlu ve kızı Zeynep İnanoğlu gözyaşlarını tutamadı.

'Bay Sinema' Türker İnanoğlu'na son veda! Eşi Gülşen Bubikoğlu ve kızı Zeynep İnanoğlu gözyaşlarını tutamadı

Türk sinemasının 'Bay Sinema'sı Türker İnanoğlu, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 87 yaşında hayata gözlerini kapadı. 2 Nisan Salı günü hastaneye kaldırılan Türker İnanoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Türker İnanoğlu, TİM Show Center’da düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanıyor. Eşinin acısıyla sarsılan Gülşen Bubikoğlu ve babasının acısıyla sarsılan Zeynep İnanoğlu törende gözyaşlarını tutamadı.

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EŞİNDEN DUYGUSAL VEDA

SnobMagazin'de yer alan habere göre; Gülşen Bubikoğlu törende "Zaman zaman birbirimizle mücadele ettik ama bu ters kutuplaşma bize bir sihir getirdi. 40 yıldır bu mücadeleyi birlikte verdik. Şimdi kaybettik ama zorlu zamanlardan geçtik hastalık olarak. O bakımdan şimdi huzur bulduğu için mutluyum." diye konuştu...

"BABA SENİ ÇOK SEVİYORUM"

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İlker İnanoğlu ise babasını anma konuşmasında şunları söyledi:
"Çok mükemmeliyetçi bir adamdı. 18 yaşımdan beri sağlık sebeplerinden dolayı Amerika’ya götürdüm. Son zamanlarında yine Amerika’ya gittik ameliyat için. Otele geldik, asansöre bindik orada düğmeye basmaya çalıştı ‘baba bırak onu da ben yapayım dedim’ her şeyi kendisi yapmak isterdi. Çok sert bir babaydı, hala çocuk gibiydim karşısında. Vefat edince üzerimdeki baskı kalkar diye hissediyordum ama yanılmışım. Çok zor... Baba seni çok seviyorum."

ZEYNEP İNANOĞLU'DAN DUYGUSAL SÖZLER

"Babam önemsediği konuları kimseye emanet etmezdi. Bugünü de kendisi planladı. Benim yurtdışında olacağımı düşünmüştü. Her şeyin üzerinden birkaç kez geçtik. Bütün bu planlamalar yaşanan acıyı azaltmıyormuş. O böyle bir insandı detaylara hakimdi. Çalışkandı, disiplinliydi. Duygularını göstermemekle beraber aşırı duygusaldı. İşine ve çalışma arkadaşlarına inanılmaz bağlıydı. Çok insana dokunup, çok eser bıraktı. Bugün burada sizleri görse çok mutlu olurdu. Tam istediği veda. Sevgili baba beni duyuyorsan hissediyorsan seni çok sevdiğimi bilmeni istiyorum. İsminin ve adının bizlerle yaşaması için elimden gelen her şeyi yapacağımı sözünü veriyorum"

"BÜYÜK BİR DEVİR KAPANDI"

Hülya Koçyiğit anmada konuşma yaparak "Hepimizin hayatında onun etkisi var, onun dokunuşu var. Her şeyden önce Türk sinemasına çok değerli katkıları var. Çalışma hayatımız, düzensiz, dengesiz, bunun bir raya oturması gerekiyor. Toplantılar yaptık... Dönem dönem sinema çıkmazlara girdi. Bunun halledilmesi için Türker İnanoğlu, bizi alıp Ankara’ya götürdü. Kültür Bakanlığı’nı ziyaret ettik. O bir sinema aşığı, sinema tutkunu, sinema için yapmadığı yok. Hepimizin hamisi onun emeklerine çok büyük saygı duyuyorum. Bugün bir devir kapandı onunla beraber. Öyle güzel eserler bıraktı ki ardında ne mutlu böylesine yaşanmış bir hayata" dedi.

'ÇOK DEĞERLİ BİR İNSANDI...'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy törende yaptığı konuşmada; "Ben Türker Abi'yi Atlas Sineması müzesi sırasında tanıma fırsatı buldum. O sıralarda Türker Abi Atlas Sineması'nda bakanlığımızın kiracısıydı. Kendisini ziyaret edip proje konusunda bilgilendirdim görüşmelerini aldım. Hiç tereddüt etmeden ’Sayın Bakanım bir an önce başlayın elimden ne geliyorsa desteği vereceğim’ o gün anladım Türker Abi'deki sinema aşkını. Yaklaşık üç ay önce Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya geldik. Zaman zaman sağlığı izin verdiği anlarda kültür ve sanat konusunda görüşlerini alıp fikirlerini sunmasını istiyorduk. Çok faydalı ve değerli bir insandı. Beyaz perde sevdalısıydı diyebilirim. Sinema emekçisi olarak çıktığı bu yolda çok büyük sıkıntılar çekmişti, bu sıkıntıları unutmayıp, sinema emekçileri için elini taşın altına koymayı bilmişti. Gençlere de değer verip her zaman arkalarında durdu. Biz camianın onu hiçbir zaman unutmayacağını biliyoruz. Haziran ayında Atlas Sineması Müzesi’nde Türker İnanoğlu sergisi açmaya karar verdik. Ben bir insanın en büyük eserinin yetiştirdiği insanlar olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

'BAŞIMDA MASALLAR ANLATIYORDU'

Ali Sunal ise anma töreninde; "Benim ilk arkadaşlarımdan, ilk dostlarımdan biriydi Türker Abi. Babamla çok şeker dostlukları vardı. Müthiş anlaşıyorlar, bazen birlikte iş yapamıyorlar ama devamında yine müthiş dostlukları var. Beni keşfeden de Türker Abi oldu. Benimle arkadaşlık kurdu. Aramızdaki yaş farkına baktığımıza rağmen beni en dikkatli dinleyen insandı. Annemle babamla konuşup, beni yatılı misafir ettiler. Kızı Zeynep’le arkadaş olduk. Ben küçükken karanlıktan korkuyordum. Uyurken başımda bekleyip masallar anlatıyordu. Ben Türker Abi'yi böyle hatırlıyorum. Kendi seçtiğim ilk arkadaşım olabilir Türker Abi." dedi.

'EN ÇOK SENİ SEVİYORUM' DERDİ

Cem Yılmaz da duygusal bir veda konuşması yaptı ve "90’lı yılların ortasında Meltem Cumbul Show yapıyordu. Beni çağırmıştı beni orada izlemiş. Bu sahne aktif olduktan sonra burada sahneye çıktım. Bin kez gösteri yaptıysam binine de geldi. Hep ‘en çok seni seviyorum’ derdi ve buna inandırırdı insanı. Ben de en çok beni zannediyordum ama herkesi seviyormuş. Her zaman sahnemize gelip bir ihtiyacın var mı diye sorardı." dedi.

'ÇOK TİTİZDİ, ÇOK DİSİPLİNLİYDİ'

Erol Evgin anma töreninde; "40 yılı aşkın süredir birlikte çok çalışmalar yaptık. Türk sinemasının duayeniydi. Televizyona da çok işler bıraktı. En son Safranbolu Üniversitesi ile ilgili projelerini göstermişti bana. Çok titizdi, çok disiplinliydi. Ben her yıl burada konser veririm. Salon beni büyüler her seferinde. Onu arardım ‘ne kadar güzel bir salon yapmışsın’ derdim. Senin ekibin çok iyi derdim. ‘Askeri disiplin almış onlar’ derdi bana. Ailesine, sevenlerine, sinema ve televizyon dünyasına baş sağlığı diliyorum." dedi.

'ONU HEP YARAMAZ BİR ÇOCUK OLARAK HATIRLAYACAĞIM'

Gül Sunal ise törende; '"Sinemacı olarak çok takdir ettiğimiz bir dostumuz. Ama ben onun daha çok mutfakta yemek yapan, komik, yaramaz bir çocuk gibi aile hayatını çok özleyeceğim. Gelirken Ali ile onları konuştuk. Birlikte seyahatlerimiz oldu. O seyahatlerde hep başroldü. Onu hep komik, güzel, yaramaz bir çocuk olarak hatırlayacağım" diye konuştu.

'BENİ KANATLARI ALTINA ALDI'

İlker Aksun törende yaptığı konuşmada '"Beni 1995 yılında hemen kanatları altına aldı, kariyerimi belirledi. ‘Yabancı Damat’ adlı dizide bana rol vererek kariyerimin gidişatını değiştirmiştir. Türkiye’nin en büyük yapımcısı, tiyatroya büyük katkıları olan bir insandı. Bir daha onun gibisinin geleceğini düşünmüyorum." diye konuştu.

'YEŞİLÇAM’IN SON ÇINARIYDI'

Nehir Erdoğan ise törende; "Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Ben sadece mesleğimde çok önemli dokunuşları olan bir büyük bir çınarı kaybetmedim, bir çocuğumuza babalık etti Türker Abi. Yarattığı karakterler de babasını kaybetti. Layığıyla görevimizi yapmaya çalışacağız. Belki de Yeşilçam’ın son çınarıydı. Bir devir onunla değişiyor. O insanlar yetiştirdi, sadece oyuncular değil. Ben çok şanlıyım. Onun yetiştirdiği gibi sürdüreceğiz İnşallah." dedi.

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İLKER İNANOĞLU'NU ARKA SOKAKLAR EKİBİ YALNIZ BIRAKMADI

İlker İnanoğlu'nun yapımcısı olduğu Arka Sokaklar ekibi yalnız bırakmadı. Törene Zafer Ergin ve Özgür Ozan gibi isimler katıldı.

İnanoğlu'nun cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nden öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazından sonra Kanlıca Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedilecek.

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