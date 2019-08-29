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Türkiye 1 - 3 Sırbistan (Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası)

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 29.08.2019 22:07 | Son Güncelleme

2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A Grubu’nun son mücadelesinde Filenin Sultanları, Sırbistan’a 3-1 mağlup oldu. Filenin Sultanları, turnuvadaki ilk mağlubiyetini aldı ve grubu ikinci sırada tamamladı.

Türkiye 1 - 3 Sırbistan (Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası)

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A Grubu'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-1 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı ve grubu ikinci tamamladı.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Filenin Sultanları grupta son maçını Sırbistan ile oynadı. İlk sete iki takım oyuncuları da iyi başladı. Sırbistan iyi hücumlarına blok sayılarını da ekleyerek setin ortalarında öne geçerek durumu 16-14'e getirdi. Filenin Sultanları geriden gelerek Eda Erdem ve Zehra'nın sayılarıyla durumu eşitledi. Setin son dilimine Sırbistan, Mihajlovic'in sayılarıyla 21-20'lik üstün girse de milli takım, iyi defans yaparak seti 23-23'e getirdi. Serviste ve defansta hata yapmayan milli takım rakibine geçit vermeyerek ilk seti 25-23 hanesine yazdırdı.

İkinci sette Filenin Sultanları rakibinin ataklarına iyi defans yapamadı. Boskovic ve Mihajlovic'in sayılarına, hücum ve serviste yapılan hatalar eklenince 16-12'ye geldi. Giovanni Gudidetti yaptığı oyuncu değişiklikleri ile takımı oyunda tuttu. Son bölümde Eda'nın file önünde etkili olmaya çalışsa da bu yeterli olmadı ve milli takım 23 dakika süren seti 19-25 kaybetti.

Üçüncü sette Sırbistan'da Mihajlovic'in sayılarına milli takım Meryem Boz'un sayıları ile karşılık verdi. Savunmada yapılan basit hatalarla seti 22-25 kaybetti ve durum 1-2'ye geldi.

Dördüncü sette milli takım Ankara seyircisinin desteğiyle moral buldu ve sete iyi başladı. Karşılıklı sayılarla geçen sette, manşet ve pas hataları hücumun kalitesini düşürdü. Bu hataları iyi değerlendiren Sırbistan seti 22-25 maçı da 3-1 alarak A Grubu'nu ilk sırada bitirdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda C grubunun 3'üncüsü Hırvatistan ile Ankara'da karşı karşıya gelecek.

Salon: Ankara Arena
Hakemler: Juraj Mokry, Ilaria Vagni
Türkiye: Meliha, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Cansu, Şeyma, Kübra, Meryem, Naz, Gözde, Fatma, Simge(L), (Aylin)
Sırbistan: Mihajlovic, Mina Popovic, Boskovic, Busa, Velikovic, Ognjenovic, Blagojevic, Mirkovic, Bjelica, Aleksic, Milenkovic, Pusic (L), (Silvijia Popovic)
Setler: 25-23,19-25, 22-25, 22-25
Süre: 1 saat 51 dakika (31,23, 26, 31)

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Anahtar Kelimeler:
filenin sultanları Türkiye sırbistan Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası

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