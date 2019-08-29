Türkiye 1 - 3 Sırbistan (Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası)

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A Grubu'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-1 yenilerek ilk mağlubiyetini aldı ve grubu ikinci tamamladı.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Filenin Sultanları grupta son maçını Sırbistan ile oynadı. İlk sete iki takım oyuncuları da iyi başladı. Sırbistan iyi hücumlarına blok sayılarını da ekleyerek setin ortalarında öne geçerek durumu 16-14'e getirdi. Filenin Sultanları geriden gelerek Eda Erdem ve Zehra'nın sayılarıyla durumu eşitledi. Setin son dilimine Sırbistan, Mihajlovic'in sayılarıyla 21-20'lik üstün girse de milli takım, iyi defans yaparak seti 23-23'e getirdi. Serviste ve defansta hata yapmayan milli takım rakibine geçit vermeyerek ilk seti 25-23 hanesine yazdırdı.

İkinci sette Filenin Sultanları rakibinin ataklarına iyi defans yapamadı. Boskovic ve Mihajlovic'in sayılarına, hücum ve serviste yapılan hatalar eklenince 16-12'ye geldi. Giovanni Gudidetti yaptığı oyuncu değişiklikleri ile takımı oyunda tuttu. Son bölümde Eda'nın file önünde etkili olmaya çalışsa da bu yeterli olmadı ve milli takım 23 dakika süren seti 19-25 kaybetti.