Türkiye 2 - 2 Tunus (MAÇ ÖZETİ)

Türkiye A Milli Takımımız, hazırlık maçında İsviçre'de Tunus ile karşı karşıya geldi. Stade de Geneve'de oynanan mücadele 2-2 sona erdi.
A Milli Takımımız 54. dakikada Cenk Tosun'un penaltıdan attığı golle öne geçerken, Tunus'a üstünlüğü getiren goller, 56. dakikada Badri ve 79. dakikada Sassi'den geldi. Türkiye, 90. dakikada Çağlar'ın attığı golle beraberliği yakaladı. Bu golün ardından taraftarlar sahaya girdi ve maçın hakemi de oyuncuları soyunma odasına gönderdi.
Tek golümüzü atan Cenk Tosun, karşılaşmanın 60. dakikasında tribünlerle girdiği tartışmanın ardından hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
İlk hazırlık maçında İran'ı 2-1 yenen A Milli Takımımız, 3. ve son hazırlık maçında 5 Haziran'da Rusya ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye - Tunus maçının 11'leri;
Türkiye: Serkan, Şener, Kaan Ayhan, Çağlar, Hasan Ali, Mehmet Topal, Okay, Emre Akbaba, Yusuf, Cengiz, Cenk Tosun.
Tunus: Hassen, Nagguez, Benalouane, Meriah, Haddadi, Badri, Skhiri, Sassi, Sliti, Khaoui, Khalifa
TÜRKİYE - TUNUS MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI
Dakika 5: Karşlaşmadaki ilk tehlike Ay-yıldızlı ekibimizden geldi. Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Cenk Tosun'un altıpas önünden yaptığı vuruşta, Mouez Hassen topu son anda kornere çeldi.
Dakika 18: Ali Maaloul'un sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Saif-Eddine Khaoui'nin, ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.
Dakika 25: Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Cengiz Ünder'in ceza alanına gönderdiği ortasında Tunus defansı topu uzaklaştırdı.
İkinci yarı
Dakika 54: Ay-yıldızlı ekibimiz Cenk Tosun'un golüyle maçta öne geçti. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Cenk Tosun, yaptığı vuruşla kaleci Mouez Hassen'ın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.
Dakika 56: Tunus, Anice Badri'nin golüyle maçta eşitliği yakaladı. Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Ali Maaloul'ın ceza alanına gönderdiği ortasında, Cengiz Ünder'den seken topu önünde bulan Anice Badri'nin ceza yayından kale ye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak sol köşede ağlarla buluştu.
Dakika 60: Milli takımımız 10 kişi kaldı. Cen Tosun tribünlerle yaşadığı tartışma sonrasında hakem Fedayi San tarafından doğrudan kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.
Dakika 79: Tunus, Ferjani Sassi'nin golüyle maçta öne geçti. Bassem Srarfi golde asisti yapan oyuncu oldu.
İlk maç 1964'te
Türkiye ve Tunus ilk kez, 1 Kasım 1964'te Ankara'daki 19 Mayıs Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşılaştı. İki ülke arasındaki ilk maçı Türkiye 4-1 kazandı. Karşılaşmada Türkiye'nin gollerini Metin Oktay (2), Aydın Yelken ve Can Bartu attı.
Türkiye, 559. maçına çıkıyor
A Milli Futbol Takımı, Tunus ile bu akşamoynayacağı hazırlık maçında 559. kez sahaya çıkacak. Milliler, 95 yıllık tarihinde yaptığı 558 müsabakada, biri hükmen olmak üzere 211 galibiyet aldı, 218 kez yenildi - Ay-yıldızlı ekip, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde oynadığı 9 maçta 3 kez kazandı, 4 kez mağlup oldu
A Milli Futbol Takımı, Tunus ile bu akşamİsviçre'de yapacağı hazırlık maçıyla 559. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 293'ü resmi, 265'i özel geride kalan 558 maçta, biri hükmen olmak üzere 211 galibiyet aldı, 129 defa berabere kaldı, 218 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 239'u deplasmanda, 240'ı evinde, 79'u da tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 734 gol attı, kalesinde 809 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 558 karşılaşmanın 479'unu Avrupalılarla, 31'ini Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 22'sini Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
Hükmen galibiyet ve Kosova maçı
A Milli Futbol Takımı, geride kalan 558 maç içinde birini hükmen kazandı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti. Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014 tarihinde deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
Lucescu dönemindeki 10. karşlaşma
A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 10. maçına Tunus karşısında çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 9 maçta 3 galibiyet alırken, 4 kez mağlup oldu, 2 kez de eşitliği bozamadı. Lucuscu yönetiminde oynadığı 4'ü resmi, 5'i özel 9 maçta 10 kez rakiplerinin filelerini havalandıran Türkiye, kalesinde ise 15 gol gördü.
2018'deki dördüncü maç
Ay-yıldızlı ekip, Tunus karşılaşması ile 2018 yılındaki dördüncü hazırlık maçını oynayacak. Milli takım bu maçlarda 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, bu yıl yenilgi yüzü görmedi. Bu yıl oynadığı ilk karşılaşmada Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup eden milliler, deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı, son olarak İstanbul'da İran'ı 2-1 yendi.
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