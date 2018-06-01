Türkiye 2 - 2 Tunus (MAÇ ÖZETİ)

A Milli Takımımız 54. dakikada Cenk Tosun'un penaltıdan attığı golle öne geçerken, Tunus'a üstünlüğü getiren goller, 56. dakikada Badri ve 79. dakikada Sassi'den geldi. Türkiye, 90. dakikada Çağlar'ın attığı golle beraberliği yakaladı. Bu golün ardından taraftarlar sahaya girdi ve maçın hakemi de oyuncuları soyunma odasına gönderdi.

Dakika 60: Milli takımımız 10 kişi kaldı. Cen Tosun tribünlerle yaşadığı tartışma sonrasında hakem Fedayi San tarafından doğrudan kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.

Dakika 79: Tunus, Ferjani Sassi'nin golüyle maçta öne geçti. Bassem Srarfi golde asisti yapan oyuncu oldu.

İlk maç 1964'te

Türkiye ve Tunus ilk kez, 1 Kasım 1964'te Ankara'daki 19 Mayıs Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşılaştı. İki ülke arasındaki ilk maçı Türkiye 4-1 kazandı. Karşılaşmada Türkiye'nin gollerini Metin Oktay (2), Aydın Yelken ve Can Bartu attı.

Türkiye, 559. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, Tunus ile bu akşamoynayacağı hazırlık maçında 559. kez sahaya çıkacak. Milliler, 95 yıllık tarihinde yaptığı 558 müsabakada, biri hükmen olmak üzere 211 galibiyet aldı, 218 kez yenildi - Ay-yıldızlı ekip, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde oynadığı 9 maçta 3 kez kazandı, 4 kez mağlup oldu

A Milli Futbol Takımı, Tunus ile bu akşamİsviçre'de yapacağı hazırlık maçıyla 559. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 293'ü resmi, 265'i özel geride kalan 558 maçta, biri hükmen olmak üzere 211 galibiyet aldı, 129 defa berabere kaldı, 218 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 239'u deplasmanda, 240'ı evinde, 79'u da tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 734 gol attı, kalesinde 809 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 558 karşılaşmanın 479'unu Avrupalılarla, 31'ini Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 22'sini Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.