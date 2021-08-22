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Türkiye 3-0 İsveç (Maç sonucu)

22.08.2021 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası D Grubu üçüncü maçında İsveç'i 31-29, 25-21 ve 25-11'lik setlerle 3-0 mağlup eden Türkiye, gruptaki üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı.

Türkiye 3-0 İsveç (Maç sonucu)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 3. maçında İsveç'i 3-0 yendi.

Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmada İsveçli Isabelle Haak'ın ilk setin son bölümünde yaptığı hatalarla oyuna ortak olan ay-yıldızlılar, çekişmeli geçen seti 31-29 aldı.

İkinci sete 8-0'lık seriyle başlayan milliler, farkın kapanmasını engelleyemese de 25-21'lik skorla durumu 2-0'a getirdi.

Türkiye, blokta etkili olduğu ve rakibinin manşet hatalarına devam ettiği 3. seti 25-11, karşılaşmayı da 3-0 kazandı.

3'TE 3 YAPTIK

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"Filenin Sultanları", Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonadaki 3. maçından da galip ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, gruptaki 4. maçında yarın Finlandiya ile karşılaşacak.

MAÇ DETAYLARI

Salon: BT Arena

Hakemler: Christian Peter Wolf (İsviçre), Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan)

Türkiye: Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Hande Baladin, Zehra Güneş, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu (Ayça Aykaç, Tuğba Şenoğlu, Ebrar Karakurt, Buse Ünal, Yasemin Güveli, Beliz Başkır)

İsveç: Vilma Andersson, Anna Haak, Topic, Isabelle Haak, Alexandra Lazic, Linda Andersson (Sjöberg, Hellvig, Sofia Andersson, Rebecka Lazic, Nilsson)

Setler: 31-29, 25-21, 25-11

Süre: 84 dakika (34, 28, 22)

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Anahtar Kelimeler:
İsveç
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Kadın bir hiçtir diyen yobaz kafalara gelsin bam bam bam. ATATÜRK'ÜN AÇTIĞI YOLDAN DEVAM.????????????????????????????????
izleyin izlettirin milli takım budur
Helal olsun kızlar, elinize bileğinize yüreğinize sağlık.

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