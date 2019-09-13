Türkiye 3 - 0 Kuzey Makedonya (2019 Voleybol Erkekler Avrupa Şampiyonası)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ikinci maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 yendi.
Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Şampiyonası ikinci gününde C Grubu'nda Türkiye, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da Kuzey Makedonya ile karşılaştı.
Türkiye, 5 servis hatası ile rakibine puanlar verdiği ilk seti, etkili oyun sergileyerek 25-20 kazandı.
Ay-yıldızlılar, karşılıklı sayılarla başabaş geçen 2. sette, son bölüme 22-20 önde girdi. Bu avantajını koruyan A Milli Takım, seti 25-23 üstün bitirdi ve skoru 2-0 yaptı.
Rakibi karşısında hücumda ve savunmada gösterdiği performans ile oyunu kontrol eden milliler, üçüncü seti de 25-13 üstün tamamladı ve şampiyonadaki ilk galibiyetini aldı.
Türkiye, gruptaki üçüncü maçında 15 Eylül Pazar günü Slovenya ile karşılaşacak.
Salon: Stozice
Hakemler: Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz), Aleksandar Petrovic (Sırbistan)
Kuzey Makedonya: Milev, Madjunkov, Nikola Gjorgiev, Ljaftov, Nikolov, Despotovski (Angelovski, Andonov, Milkov, Mihailov)
Türkiye: Baturalp Burak Güngör, Oğuzhan Karasu, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Doğukan Ulu, Selçuk Keskin (İzzet Ünver, Vahit Emre Savaş, Faik Samed Güneş, Burak Mert)
Setler: 20-25, 23-25, 13-25
Süre: 26, 28, 22 (76 dakika)
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