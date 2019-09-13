SPOR

Türkiye 3 - 0 Kuzey Makedonya (2019 Voleybol Erkekler Avrupa Şampiyonası)

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 13.09.2019 21:55 | Son Güncelleme

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında, tarihinde ilk kez organizasyona katılan Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etti.

Türkiye 3 - 0 Kuzey Makedonya (2019 Voleybol Erkekler Avrupa Şampiyonası)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ikinci maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 yendi.

Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği Avrupa Şampiyonası ikinci gününde C Grubu'nda Türkiye, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da Kuzey Makedonya ile karşılaştı.

Türkiye, 5 servis hatası ile rakibine puanlar verdiği ilk seti, etkili oyun sergileyerek 25-20 kazandı.

Ay-yıldızlılar, karşılıklı sayılarla başabaş geçen 2. sette, son bölüme 22-20 önde girdi. Bu avantajını koruyan A Milli Takım, seti 25-23 üstün bitirdi ve skoru 2-0 yaptı.

Rakibi karşısında hücumda ve savunmada gösterdiği performans ile oyunu kontrol eden milliler, üçüncü seti de 25-13 üstün tamamladı ve şampiyonadaki ilk galibiyetini aldı.

Türkiye, gruptaki üçüncü maçında 15 Eylül Pazar günü Slovenya ile karşılaşacak.

Salon: Stozice
Hakemler: Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz), Aleksandar Petrovic (Sırbistan)
Kuzey Makedonya: Milev, Madjunkov, Nikola Gjorgiev, Ljaftov, Nikolov, Despotovski (Angelovski, Andonov, Milkov, Mihailov)
Türkiye: Baturalp Burak Güngör, Oğuzhan Karasu, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Doğukan Ulu, Selçuk Keskin (İzzet Ünver, Vahit Emre Savaş, Faik Samed Güneş, Burak Mert)
Setler: 20-25, 23-25, 13-25
Süre: 26, 28, 22 (76 dakika)

Olay adam The Sun'a haber olduOlay adam The Sun'a haber oldu
Hatice Kübra İlgün'den altın madalyaHatice Kübra İlgün'den altın madalya
Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazırSivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Kuzey Makedonya 2019 Voleybol Erkekler Avrupa Şampiyonası

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Beşiktaş'ta sürpriz kadro dışı

Beşiktaş'ta sürpriz kadro dışı

İşte Dünya Kupası'nda finalin adı!

İşte Dünya Kupası'nda finalin adı!

Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz açıklaması!

Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz açıklaması!

Milli yıldızdan G.Saraylıları kızdıracak sözler!

Milli yıldızdan G.Saraylıları kızdıracak sözler!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye 3 - 0 Kuzey Makedonya (2019 Voleybol Erkekler Avrupa Şampiyonası)

Efeler set vermeden kazandı

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün'den altın madalya

Hatice Kübra İlgün'den altın madalya

Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Dani Sordo: Sadece hızlı gitmek yeterli olmayacak

'Sadece hızlı gitmek yeterli olmayacak'

Khabib ile Putin bir arada!

Khabib ile Putin bir arada!

Türkiye 1 - 3 Rusya (2019 Voleybol Erkekler Avrupa Şampiyonası)

Efeler ilk maçta mağlup

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.