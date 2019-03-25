Türkiye 4 - 0 Moldova

Ay-Yıldızlılarımız ikinci yarıya da fırtına gibi başladı. 52'de Burak Yılmaz, Rozgoniuc'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Boiko, beyaz noktayı gösterdi. Burak'ın vuruşunda iyi uzanan Coselev penaltıyı kornere çelmeyi başardı. Pozisyonun devamında kornerden gelen ortaya iyi yükselen Cenk Tosun golü atarak farkı üçe çıkardı: 3-0.

Ataklarını sürdüren millilerimiz, 30'da Hasan Ali'nin pasında Cenk'le bir kez daha gole yaklaştı ancak kaleci Coselev gole izin vermedi. Maçın 38. dakikasında Burak penaltı bekledi ancak Ukraynalı hakem Serhiy Boiko 'devam' dedi. 1 dakika sonra ise Hakan Çalhanoğlu'nun pasına Burak bir adım geç kalınca 3. golü kaçırdı. A Milli takımımız, ilk yarının son anlarında yine gol aradı ancak Hakan Çalhanoğlu'nun şutu direkten geri geldi ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci maçında Moldova ile karşılaştı. Ay-Yıldızlılarımız maça baskılı başladı. İlk dakikadan itibaren Moldova kalesine yüklenen millilerimiz gol için bastırmaya başladı. 8'de Burak Yılmaz'ın pasına Hakan Çalhanoğlu'ndan önce Cenk Tosun hareketlenince hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

57'de Deniz Türüç'ün golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Dakikalar 70'i gösterdiğinde Deniz Türüç'ün ortasına Kaan Ayhan kafayı vurdu ve milli takım formasıyla ilk golünü atarak skoru 4-0 yaptı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve millilerimiz sahadan 4-0'lık ezici bir üstünlükle ayrıldı.

Bu sonuçla Türkiye grupta 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltirken, Moldova ise ikinci maçından da puansız ayrıldı. Grupta oynanan ilk maçlarda Türkiye deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 yenerken, Moldova ise evinde Fransa'ya 4-1 yenilmişti. Gruptaki 3. maçlarda Türkiye, Fransa'yı ağırlayacak, Moldova da evinde Andorra ile karşılaşacak.

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

24. dakikada sol kanatta topla buluşan Cenk Tosun'un içeri gönderdiği ortasında Moldovalı oyunca Carp'tan seken topu Hakan Çalhanoğlu röveşata ile içeri çevirdi. Penaltı noktası önünde topla buluşan Hasan Ali Kaldırım, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

26. dakikada Hakan Çalhanoğlu, taşıdığı topu sol kanattaki Burak Yılmaz'a iletti. Topla buluşan Burak'ın yerden ortasında Cenk Tosun, kaleci Koselev'in sağından topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

30. dakikada savunmadan atılan uzun pasta Moldova defansının arkasına sarkarak ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun'un sert şutunda, kaleci Koselev meşin yuvarlığı güçlükle kornere çeldi.

40. dakikada Dorukhan Toköz'ün pasında topla buluşan Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı Hakan Çalhanoğlu'na iletti. Moldova ceza alanı içine giren Hakan Çalhanoğlu'nun yerden pasında Burak Yılmaz'ın dokunamadığı top, auta gitti.

44. dakikada hızlı gelişen atakta Cenk Tosun'un pasında ceza alanı içinde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutunda, top direkten döndü.

45+2. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada iyi yükselen Merih Demiral'ın kafa vuruşunda kaleci Koselev, topu çeldi. Daha sonra Hasan Ali Kaldırım'ın sol taraftan yaptığı ortada Cenk Tosun'un kafasında yine kaleci Koselev'i topu kornere gönderdi.