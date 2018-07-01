Türkiye 77 - 52 İsveç

Karşılaşmaya özellikle savunmada iyi başlayan milliler, ilk 4 dakikada rakibine sayı atma şansı tanımazken, Wilbekin ve Cedi Osman'ın 3 sayılık basketleriyle 9-0'lık üstünlüğü yakaladı. Czerapowicz'in art arda attığı basketlerle 10 sayı kaydeden ve potasında sadece 2 sayı gören İsveç, 7. dakika içinde farkı 1'e (11-10) indirdi. Furkan Korkmaz'ın sayılarıyla rakibinin öne geçmesine izin vermeyen ay-yıldızlılar, çeyreği 17-15 önde bitirdi.

Milli takım, bu sonuçla grubunu 4 galibiyet ve averajla zirvede tamamladı. Milliler, 2019 FIBA Dünya Kupası finallerine katılma hakkı elde etmek için ikinci tur gruplarında mücadele verecek.

A Milli Takım, 2. periyoda da iyi giren taraf oldu. Furkan Korkmaz ile üst üste 12 sayı üreten Türkiye, 16. dakika içinde farkı 8'e çıkardı: 29-21. Viktor Gaddefors ile hücumdaki sıkıntısına son veren rakibi karşısında Cedi Osman ile etkili olan Türkiye, farkı çift hanelere taşıdı ve soyunma odasına 39-25 üstün gitti.

Türkiye, 3. çeyreğin ilk bölümünde Sertaç Şanlı ile sonuca gitti. Sertaç Şanlı'nın boyalı alandan bulduğu 6 sayıyla farkı giderek açan milliler, 22. dakika içinde skoru 45-25'e taşıdı. Hem hücumda hem de savunmada başarılı bir performans sergileyen ay-yıldızlılar, Cedi Osman'ın skorer oyununu sürdürmesiyle 26. dakikayı da 56-39 ile üstün geçti. Milliler, final periyoduna 64-41 önde girdi.

Son çeyreğe milliler, Metecan Birsen ve Kartal Özmızrak'ın 3 sayılık basketleriyle başladı. Rakibinin düşük şut yüzdesinde kalmasını iyi değerlendiren Türkiye, 35. dakikayı 73-45 üstün geçti. Kalan sürede İsveç, biraz olsun farkı kapatsa da oyunun kontrolünü elinde tutan A Milli Erkek Basketbol Takımı, karşılaşmadan 77-52 galip ayrıldı.