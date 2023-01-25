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  4. Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz yorumcu oldu! Taraftarlar ekranda görünce hayrete düştü!

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz yorumcu oldu! Taraftarlar ekranda görünce hayrete düştü!

25.01.2023 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un Almanya'da yorumculuk yapmaya başlaması Türk taraftarları bir hayli şaşırttı. Almanya'nın Sat 1 kanalı ile 9 maç üzerinden anlaşma imzalayan Kuntz, maç yorumculuğuna başladı.

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz yorumcu oldu! Taraftarlar ekranda görünce hayrete düştü!

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Bundesliga maçlarını yorumlamak için kolları sıvadı. 9 maçlık anlaşma imzalayan Kuntz, kamera önüne çıktı.

ALMANLAR BİLE ŞAŞIRDI

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Aktif olarak Türkiye Milli Takımı'nda görev alan Kuntz'un yorumculuğa başlaması Almanları da şaşırttı. Bayern Münih ile Köln'ün 1-1 kaldığı maçtan sonra yeni işine başlayan Kuntz sosyal medyada gündem oldu.

AMELİYAT OLMUŞTU

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A Milli Futbol Futbol Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, geçtiğimiz haftalarda dizinden operasyon geçirmişti.

"A Milli Takım Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz, Almanya'da dizinden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Planlı olarak yapılan bu ameliyat sonrası Kuntz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz."


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