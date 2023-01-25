Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz yorumcu oldu! Taraftarlar ekranda görünce hayrete düştü!

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Bundesliga maçlarını yorumlamak için kolları sıvadı. 9 maçlık anlaşma imzalayan Kuntz, kamera önüne çıktı.

ALMANLAR BİLE ŞAŞIRDI

Aktif olarak Türkiye Milli Takımı'nda görev alan Kuntz'un yorumculuğa başlaması Almanları da şaşırttı. Bayern Münih ile Köln'ün 1-1 kaldığı maçtan sonra yeni işine başlayan Kuntz sosyal medyada gündem oldu.

AMELİYAT OLMUŞTU

A Milli Futbol Futbol Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, geçtiğimiz haftalarda dizinden operasyon geçirmişti.

"A Milli Takım Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz, Almanya'da dizinden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Planlı olarak yapılan bu ameliyat sonrası Kuntz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz."



