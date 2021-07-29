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Türkiye ABD voleybol maçı hangi kanalda canlı izlenecek? ‘Filenin Sultanları’ ABD ile karşılaşıyor!

29.07.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları kapsamında A Millî Kadın Voleybol Takımımız, ABD ile karşılaşıyor. Çin’i 3-0 yendikten sonra İtalya’ya 3-1 yenilen Türkiye, ABD ile oynayacak maçta mutlak galibiyet arayacak. Filenin Sultanları’nın ABD ile oynayacağı maçı tüm Türkiye takip edecek.

Türkiye ABD voleybol maçı hangi kanalda canlı izlenecek? ‘Filenin Sultanları’ ABD ile karşılaşıyor!

Olimpiyatlar kapsamında üçüncü maçına çıkacak olan Türkiye, ABD karşısında da galip gelerek, yoluna emin adımlarla devam etmeyi planlıyor. Bugün Ariake Arena’da oynanacak Türkiye ABD maçı, öğlen saatlerinde başlayacak.

TÜRKİYE ABD VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

Türkiye, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları’nda üçüncü maçını, Ariake Arena'da 29 Temmuz Perşembe günü saat 15.45'te oynayacak.

Olimpiyat oyunları boyunca Türkiye’nin oynayacağı tüm maçlar, TRT Spor Yıldız ve TRT Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Milliler, B Grubu'nda ABD’nin ardından Rusya Olimpiyat Komitesi ve Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Grupta ilk 4 sırada yer alacak takımlar çeyrek finale yükselecek.

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Türkiye
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