Türkiye Almanya'yı 3-0 mağlup etti! Filenin Sultanları galibiyetle başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'ımız FIVB Dünya Şampiyonası'nda yoluna 2. tur F Grubu'nda devam ediyor. Gruptaki ilk mücadelesinde Almanya ile karşı karşıya gelen Filenin Sultanları rakibini set vermeden 3-0 mağlup ederek galibiyetle başladı.

ÇABUK TOPARLANDILAR!

Polonya'nın Lodz kentinde oynanan müsabakaya iyi başlamayan milliler, maçın başlarında servis karşılamakta sorun yaşasa da çabuk toparlandılar ve ilk sette rakibini 25-21 mağlup etmeyi başardı.

İkinci sette ise yine iyi bir başlangıç yapamayan Sultanlar, 4 sayı geriye düşse de, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay ve Zehra Güneş'in sayılarıyla öne geçmeyi bildi ve ikinci seti 25-18 önde tamamladı.

Son sette ise rakibini ilk set ile aynı sonuçla 25-21 mağlup eden milliler karşılaşmadan 3-0 galip ayrılmayı başardı. Ay-Yıldızlılar, 2. turdaki ikinci maçında çarşamba TSİ 18.30'da Kanada ile karşılaşacak.

