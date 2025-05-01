Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu ile TFF arasında 'Katkı payı' gerginliği! "Bakan Bak'ın konuya müdahil olması gereklidir"

TFF tarafından bütçelerinin kesilen ve aktarma paylarını elde edemeyen TASKK, görevini sürdürebilmek için Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a çağrıda bulundu. TASKK, konuya ilişkin açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı:

TASKK'TAN AÇIKLAMA

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nun açıklamasının tamam şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu’nun özerk olduğu 1992 yılından günümüze kadar TFF ile gönüllü bir STK olan Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu arasında karşılıklı güvene dayalı bir işbirliği sürdürülmektedir.

Bu işbirliği ile 81 ilimizde oynanan yerel amatör futbol müsabakaları her yaş kategorisinde düzenlenen Gençler Türkiye Şampiyonaları ve TFF 3. Lige yükselme müsabaka ve liglerinin organizasyonu başarı ile gerçekleştirilmiştir.

Bugün itibariyle yılda oynanan yaklaşık 120 bin müsabaka, her yıl yaklaşık 400 bin futbolcunun vize ve transfer lisans işlemleri, ASKF’lerimiz tarafından organize edilmiştir.

Müsabaka organizasyonları ve lisans işlemlerinin yanında ASKF amatör evleri (spor merkezleri) nde Futbol İl Temsilciliği, Tertip Komiteleri ve İl Disiplin Kurullarının çalışmasına olanak vererek fiziki şartlar sağlanmaktadır. ASKF’lerimiz tarafından amatör kulüplerimizin faaliyetlerini sürdürebilmeleri adına yerel yönetimlerimizden spor malzemesi desteği başta olmak üzere ayni ve nakdi katkılar sağlanmaktadır.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Konfederasyonumuz arasında devam eden amatör futbol organizasyonu işbirliğinde bir takım sıkıntılar yaşanmakta olduğu bilinmektedir.

Gönüllülük esasına göre hizmet eden 81 il’deki ASKF’lerimizin amatör futbol faaliyetlerinin işleyişi ile ilgili TFF tarafından verilen sözler yerine getirilmemiştir.

81 il’de TASKK – TFF işbirliğinde tüm sıkıntılara rağmen 2024-2025 sezonunda oynanan yerel amatör ligler ile Türkiye Şampiyonalarında şu ana kadar bir sıkıntı yaşanmamıştır.

81 il’deki ASKF’lerimiz amatör evlerinde kısıtlı imkanlarla bu hizmetleri yapmaya devam etmektedir.

ASKF’lerimizin bu hizmetleri vermeye devam ederken her birinde personeller çalıştırılmakta ve amatör merkezlerinin idari giderleri bulunmakta olduğu bilinmesine rağmen 2024-2025 sezonu 1. dönem sonuna kadar devam eden amatör futbol lisans işlemlerinden Konfederasyonumuza ait olan katkı payı TFF tarafından kaldırılmıştır.

Buna rağmen 2024-2025 sezonu 2. döneminde amatör futbolun organizasyonu ile ilgili ASKF’lerimizin yapmış olduğu hizmetlerde bir aksama olmamıştır.

TFF Başkanlığı’nın vermiş olduğu sözlere itibar ederek ASKF’lerimiz görevlerini eksiksiz sürdürmeye devam etmektedir.

Ancak ASKF’lerimizin idari büro giderlerinin küçük bir kısmına katkı yapacak aktarma payları gönderilmemiştir.

Kulüplerimizin bu süreçte mağdur olmaması, amatör futbol liglerimizin yarım kalmaması ve Türkiye Şampiyonalarının sağlıklı bitirilebilmesi için özveriyle çalışan ASKF’lerimiz 2024-2025 sezonu sonuna kadar görevlerini yapmaya devam edecektir.

TFF’yi sıkıntılarımızın çözümü için yeniden değerlendirmeler yaparak olumlu adımlar atmaya davet ediyoruz. TFF ve Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı altmışbeş branş federasyonlarının önemli paydaşlarından birisi olan TASKK Kuruluşunun 45. Yılında BİZ BİR AİLEYİZ anlayışına sımsıkı bağlı olarak varlığını sürdürmekte olup yaşadığımız süreçte üye ASKF lerimizi kendi doğrultularında hareket etmeye zorlama girişimlerini reddediyoruz. İçimizden yetişmiş ve amatörlerin mücadelesinin birebir şahidi Gençlik ve Spor Bakanımız sayın Dr. Osman Aşkın BAK’ın konuya müdahilliği haklarımızın çiğnenmemesi adına mutlaka gereklidir.

TASKK ve TASKK’a bağlı 81 il’deki ASKF’lerimiz amatör futbol faaliyetleri olmak üzere 2025-2026 sezonunda lisans işlemleri ile ilgili katkıları sezon sonunda tekrar değerlendirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"