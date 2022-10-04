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Türkiye, ateşkesin sona erdiği Yemen'de tarafları barışçıl çözüm bulmaya çağırdı

04.10.2022 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, ateşkesin sona erdiği Yemen'de tarafları barışçıl çözüm bulmaya çağırdı

Dışişleri Bakanlığı, Yemen’de 2 Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesin uzatılmasına yönelik çabaların bu kez sonuçsuz kalmasından üzüntü duyulduğunu bildirirken, barışçıl çözüm çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yemen’de tarafları ateşkesin yeniden uygulamaya konulması için çaba göstermeye, Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülen görüşmelere yapıcı şekilde destek vermeye ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları ve yerleşik uluslararası parametreler temelinde, diyalog yoluyla ve anayasal meşruiyet çerçevesinde meseleye barışçıl bir çözüm bulmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin, BM'nin bu çerçevedeki çözüm çabalarına destek olmaya devam edeceği aktarıldı.

- Yemen'de, hükümet ile İran destekli Husiler arasındaki ateşkesin sona ermesi

Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda 2 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkes 2 Ekim'de sona erdi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de 6 aydır devam eden ateşkesin uzatılamamasından üzüntü duyduğunu belirtti.

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Dışişleri Bakanlığı Yemen Birleşmiş Milletler (BM) ateşkes

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