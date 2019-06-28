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Türkiye Bankalar Birliği'nden kulüplerle ilgili açıklama

FUTBOL HABERLERİ  | 28.06.2019 21:36 | Son Güncelleme

Türkiye Bankalar Birliği'nden kulüplerle ilgili yaptığı açıklamada, "Kulüplerimiz ile ilgili bankalar arasındaki yapılandırma çalışmaları devam etmektedir. Yapılandırmada borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu değildir" denildi.

Türkiye Bankalar Birliği'nden kulüplerle ilgili açıklama

Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklama şöyle:

Futbol kulüplerinin idari ve mali yapılarının bir bütünlük içinde yönetilmesi amacıyla kulüplerimiz ile ilgili bankalar arasındaki yapılandırma çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalarımız tamamlandıkça ilgili kulüplerimiz yasal prosedürler çerçevesinde açıklamalarını yapacaklardır. Bu çalışmalarla; Futbol kulüplerinin mali bünyelerinin güçlendirilerek çağdaş bir yapıda faaliyet göstermelerini temin edecek kurallar ve ilkeler çerçevesi belirlenmektedir.

Yeniden vadelendirmede ve yapılandırmada borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu değildir. Yapılandırmaya konu olan finansal borçlar, iki yılı anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam beş yıl süre ile vadelendirilecektir. Futbol kulüplerinin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu olmayıp her banka kendi kredi riskini yönetmeyi sürdürecektir. Bankalarımızın, kulüplerimizle ilişkisi ticari olup bundan sonra da aynı profesyonel anlayışla devam edecektir."

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Türkiye Bankalar Birliği Futbol

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