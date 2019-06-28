Türkiye Bankalar Birliği'nden kulüplerle ilgili açıklama

Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklama şöyle:
Futbol kulüplerinin idari ve mali yapılarının bir bütünlük içinde yönetilmesi amacıyla kulüplerimiz ile ilgili bankalar arasındaki yapılandırma çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalarımız tamamlandıkça ilgili kulüplerimiz yasal prosedürler çerçevesinde açıklamalarını yapacaklardır. Bu çalışmalarla; Futbol kulüplerinin mali bünyelerinin güçlendirilerek çağdaş bir yapıda faaliyet göstermelerini temin edecek kurallar ve ilkeler çerçevesi belirlenmektedir.
Yeniden vadelendirmede ve yapılandırmada borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu değildir. Yapılandırmaya konu olan finansal borçlar, iki yılı anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam beş yıl süre ile vadelendirilecektir. Futbol kulüplerinin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu olmayıp her banka kendi kredi riskini yönetmeyi sürdürecektir. Bankalarımızın, kulüplerimizle ilişkisi ticari olup bundan sonra da aynı profesyonel anlayışla devam edecektir."
Süper Lig'de Gomis bombası! Görüştüler
Banega teklifi ortaya çıktı! Çılgın rakam
Bir transfer daha bitti! G.Saray için geliyor
Trabzon'dan bir transfer daha! KAP...
Akın Barhan'a veda
Adana Demir'e Suriyeli orta saha
Adanaspor'da ayrılık var
Başkan transferi açıkladı: F.Bahçe'ye gidecek
Schalke, Novak'tan vazgeçmiyor
Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu
Rooney'den unutulmaz gol
Beşiktaş Futbol Direktörü açıkladı: Kendisiyle görüşüyoruz
Onyekuru'lu Nijerya tek golle güldü
Beşiktaş'tan transfer hamlesi
Hollanda ilk kez çeyrek finalde
Renato Sanches sürprizi
Okuyucu Yorumları 0 yorum