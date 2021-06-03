YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı finali

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı finali

03.06.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mamak Belediyespor: 77 - Samsunspor: 94 - Samsunspor finale yükseldi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında Samsunspor, Mamak Belediyespor'u 94-77 yenerek finale yükseldi.

Mamak Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 42-34 önde tamamlayan Samsunspor, karşılaşmayı 94-77 kazandı.

Seride durumu 3-1 yapan Samsunspor, adını finale yazdırdı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlığınızdan olmayın! İşte doğru şekilde kilo verme yöntemi Sağlığınızdan olmayın! İşte doğru şekilde kilo verme yöntemi
Çubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralıÇubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Futbol: Süper LigFutbol: Süper Lig
Anahtar Kelimeler:
Samsunspor

İstanbul Namaz Vakitleri 3 Haziran Perşembe

İmsak
03:30
Sabah
05:26
Öğle
13:07
İkindi
17:06
Akşam
20:38
Yatsı
22:26

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 3 Haziran Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Çiçek Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan bıçaklı saldırıya uğrayan doktor ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan bıçaklı saldırıya uğrayan doktor ile telefonda görüştü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Çorba kaşığını dahi alacak gücüm olmuyordu"

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Çorba kaşığını dahi alacak gücüm olmuyordu"

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisinde reddedildi

İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisinde reddedildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.