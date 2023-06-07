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Türkiye Basketbol Federasyonu ile Hepsiburada arasında sponsorluk sözleşmesi imzalandı

07.06.2023 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Basketbol Federasyonu ile Türkiye’nin yerli e-ticaret platformu Hepsiburada arasında imzalanan anlaşmayla Hepsiburada; milli takımlar ana sponsoru oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu ile Hepsiburada arasında sponsorluk sözleşmesi imzalandı

İmza töreni; Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF ve Hepsiburada yöneticileri ile basın mensuplarının katılımıyla Mandarin Oriental Bosphorus’da gerçekleştirildi.

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İmzalanan anlaşma kapsamında “E-Ticaretin Milli Takımı” Hepsiburada; önümüzdeki 2 yıl boyunca milli takımların ana sponsorluğunu üstlenecek. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Dijital ticaretin ülkemizdeki lider kuruluşlarından Hepsiburada’nın, milli takımlarımızın ana sponsoru olduğunu duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. “Türkiye’nin
Hepsiburada’sı” olarak geniş ürün yelpazesini her gün milyonlarca kullanıcıya ulaştıran Türk sermayeli bir marka ile iş birliği yaptığımız için heyecanlı ve gururluyuz. Türk basketboluna ve milli takımlarımıza destekleri için Hepsiburada CEO’su Sayın Nilhan Onal Gökçetekin ve ekibine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün burada yaptığımız iş birliğiyle “E-ticaretin de Milli Takımı” olan ay-yıldızlılarımızın, başarılarıyla hepimizi gururlandıracağına canıgönülden inanıyorum. Türk basketbolunun finansal ve idari olarak sağlam temellere oturması için göreve geldiğimizden bu yana etkili çalışmalar yürütüyoruz. Sadece son iki yılda 12 yeni sponsoru basketbolumuza kazandırarak sponsor sayımızı yüzde 25’in üstünde artırdık. Bizimle iş birliği yapan marka ve kurumların sayısının her geçen gün artması gücümüze güç katıyor. Türk basketboluna güvenen ve basketbol ile daha geniş kitlelere ulaşmayı tercih eden bütün paydaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu anlamda Hepsiburada ile yaptığımız iş birliğinin değeri diğer bütün sponsorluklarımız gibi bizler için çok büyük. Bugün imzaladığımız sponsorluk anlaşmasının Türk basketboluna hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.” dedi.

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Basketbol Milli Takımlarına ana sponsor olarak destek vermekten gurur duyduklarını belirten Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, imza töreninde yaptığı konuşmada “Ülkemizin bayrağını küresel piyasalarda dalgalandıran, Türkiye’de e-ticaretin en köklü şirketi olarak kendimizi ‘E-Ticaretin Milli Takımı’ olarak görüyoruz. Mücadele, azim, rekabet gibi değerlere sahip olan spor kültürünü, aynı zamanda hız ve dinamizm de içermesi dolayısıyla Hepsiburada olarak kendimize yakın buluyoruz. Özellikle cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlayacağımız 2023 yılında, desteğimizin basketbol milli takımlarımızın başarısına katkısı olacağını umut ediyoruz. Önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek Kadın A Milli Takımımıza başarılar diliyorum. Ayrıca Ağustos ayında ülkemizde gerçekleştirilecek olan Olimpiyat Ön Elemelerinde Erkek A Milli Takımımıza da şimdiden başarılar diliyorum. Umuyorum ki her iki milli takımımız da alacağı başarılar ile göğsümüzü kabartacak. E-Ticaretin Milli Takımı Hepsiburada olarak bizler de salonda yerimizi alarak Milli Takımlarımızı tüm gücümüzle destekleyeceğiz. Hepsiburada olarak Türk basketbolunun yanındayız, Hepsiburada Sözü veriyoruz.” dedi.

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