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Türkiye Belçika basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? EuroBasket 2022 Türkiye Belçika hangi kanalda?

05.09.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ile Belçika, 2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) A Grubu dördüncü maçında kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen maç için nefesler tutuldu. A Milli Basketbol Takımımız ve rakibi grupta çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı. Bilindiği üzere 12 Dev adam Karadağ ve Bulgaristan'ı devirmiş, Gürcistan ile oynadığı maçtan ise yenilgiyle ayrılmıştı. Peki Türkiye Belçika basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Belçika hangi kanalda?

Türkiye Belçika basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? EuroBasket 2022 Türkiye Belçika hangi kanalda?

Türkiye Belçika basketbol maçı için heyecan dorukta. Gürcistan ile olaylı geçen karşılaşma sonrası A Milli Basketbol takımımız Belçika'yı yenerek sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Türkiye Belçika basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Belçika hangi kanalda?

TÜRKİYE BELÇİKA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Belçika basketbol maçı 6 Eylül Salı günü saat 14.30'da oynanacak.

TÜRKİYE BELÇİKA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Belçika basketbol maçı NTV'de canlı olarak ekrana gelecek.

OLAYLI GÜRCİSTAN MAÇI!

Tiflis Arena'da oynanan ve Türkiye'nin iki uzatma bölümü sonucunda 88-83 mağlup olduğu karşılaşma sonrası gazetecilere konuşan Ömer Onan, gergin geçen maçta milli oyuncu Furkan Korkmaz ile Gürcü basketbolcu Duda Sanadze'nin diskalifiye edildiğini anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Furkan yanında bizim bir kondisyonerle soyunma odamıza giderken, koridorda oynamayan oyuncuları, atılan oyuncu ve polislerle birlikte saldırdılar. Maç bitti kaybettik, soyunma odasının önünde iki tarafımızda otuzar polis ittire ittire kavga çıkardı. Gürcistan'ın resmi polisi bizimle fiziki bir kavgaya tutuştu. Buradan FIBA'ya sesleniyoruz. Ben FIBA'nın yetkililerini de söyledim. Kimse kendini kandırmasın ve kimseyi de aptal sanmasınlar. O koridordaki bütün kamera görüntülerini dakika dakika, bir saniyesini eksik etmeden bizim önümüze getirecekler. Eğer getirmezlerse ben Hidayet (Türkoğlu) Başkan ile de konuştum şimdi. Biz bu turnuvayı terk ederiz."

Ömer Onan, Türkiye'nin düzenlediği Avrupa şampiyonalarında kimseye bir zarar gelmediğinin altını çizerek, "Koridorda Gürcistan polisiyle neredeyse yumruk yumruğa birbirimize gireceğiz. Açılın diyoruz, açılmıyorlar. FIBA'ya açık ve net olarak tekrar söylüyorum, 'Yok kameralar silindi, yok odada bozukluk vardı, yok 2 saniye kayıp' falan değil. Bütün kameralar tek tek bakılacak. Onun üzerine alacakları karara bakacağız. Eğer bunu çok ivedi şekilde yapmazlarsa kusura bakmayın oyuncularımız çok değerli, bu çocukların kılına zarar gelmesine hiçbirimiz izin vermeyiz. Bu turnuvadan çekilir gideriz. Böyle turnuva yapılmaz." diye konuştu.

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