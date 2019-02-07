Türkiye Berlin Film Festivali'ne güçlü gidiyor

Dünyanın en prestijli festivallerinden biri olarak görülen Berlin Film Festivali'nin (Berlinale) 69.'su bu yıl 7-17 Şubat'ta düzenlenecek.

Bu yıl yarışma programında 23 filme yer verilen festivalde, 17 film Altın ve Gümüş Ayı ödülleri için yarışırken, 6 film ise yarışma dışı olarak gösterilecek. Jürisi Juliette Binoche, Justin Chang, Sandra Hüller, Sebastian Lelio, Rajendra Roy ve Trudie Styler'dan oluşan Berlinale'de Türkiye'den de filmler yarışacak.

Festivalde, "Tepenin Ardı" ve "Abluka" adlı filmleriyle başarı yakalayan yönetmen Emin Alper'in "Kız Kardeşler" filmi dünya prömiyerini yapacak. Kasabaya besleme olarak verilen ve yıllar sonra köylerine geri dönen kız kardeşlerin hikayesini anlatan, Alper'in üçüncü uzun metraj filmi "Kız Kardeşler", 11 Şubat'ta Juliette Binoche başkanlığındaki jüri karşısına çıkacak.

Türkiye, Almanya, Hollanda, Yunanistan ortak yapımı filmde Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir, Kayhan Açıkgöz, Müfit Kayacan ve Kubilay Tunçer rol alıyor. Türkiye kökenli Alman yönetmen Fatih Akın'ın son filmi, 1970'li yılların Hamburg'unda bir seri katilin hikayesini anlatan "Der Goldene Handschuh" de Altın Ayı için yarışacak.