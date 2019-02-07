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Türkiye Berlin Film Festivali'ne güçlü gidiyor

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SİNEMA TV  | 07.02.2019 14:16 | Son Güncelleme

Bu yıl Türkiye'den "Kız Kardeşler" ve "Aidiyet" filmlerinin Altın Ayı için yarışacağı festivalde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT de yer alacak.

Türkiye Berlin Film Festivali'ne güçlü gidiyor

Dünyanın en prestijli festivallerinden biri olarak görülen Berlin Film Festivali'nin (Berlinale) 69.'su bu yıl 7-17 Şubat'ta düzenlenecek.

Bu yıl yarışma programında 23 filme yer verilen festivalde, 17 film Altın ve Gümüş Ayı ödülleri için yarışırken, 6 film ise yarışma dışı olarak gösterilecek. Jürisi Juliette Binoche, Justin Chang, Sandra Hüller, Sebastian Lelio, Rajendra Roy ve Trudie Styler'dan oluşan Berlinale'de Türkiye'den de filmler yarışacak.

Festivalde, "Tepenin Ardı" ve "Abluka" adlı filmleriyle başarı yakalayan yönetmen Emin Alper'in "Kız Kardeşler" filmi dünya prömiyerini yapacak. Kasabaya besleme olarak verilen ve yıllar sonra köylerine geri dönen kız kardeşlerin hikayesini anlatan, Alper'in üçüncü uzun metraj filmi "Kız Kardeşler", 11 Şubat'ta Juliette Binoche başkanlığındaki jüri karşısına çıkacak.

Türkiye, Almanya, Hollanda, Yunanistan ortak yapımı filmde Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir, Kayhan Açıkgöz, Müfit Kayacan ve Kubilay Tunçer rol alıyor. Türkiye kökenli Alman yönetmen Fatih Akın'ın son filmi, 1970'li yılların Hamburg'unda bir seri katilin hikayesini anlatan "Der Goldene Handschuh" de Altın Ayı için yarışacak.

aidiyetkapak

Bakanlıktan Türkiye Standı

Sinemada farklı anlatım dilleri kullanmayı Burak Çevik de "Aidiyet" filmiyle festivalde Türkiye'yi temsil edecek. Berlin Film Festivali'yle paralel olarak 7-15 Şubat'ta düzenlenecek Avrupa Film Pazarı'nda da Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle Türkiye Sineması standı açılacak.

Organizasyonu Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği tarafından yapılan ve Türk sinemasının uluslararası alanda tanıtılmasını hedefleyen Türkiye Standı, yerli ve yabancı sinemacıları ve sektör profesyonellerini ağırlayacak.

Türkiye Standı aynı zamanda uzun ve kısa metraj ile belgesel filmlerden oluşan kataloglar, promosyon ürünleri ve gösterim materyalleri dağıtılacak. Festivalin market bölümünde özel gösterimleri düzenlenecek filmler arasında ise Mehmet Bahadır Er ve Maryna Er Gorbach'ın "Omar ve Biz", İsmail Fidan'ın animasyonu "Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası", Umut Aral'ın "İyi Oyun", Osman Kaya'nın "Deliler" ve festivalin Forum bölümünde de bulunun Burak Çevik'in "Aidiyet" filmi yer alacak.
Berlin Film Festivali'nin yeni yetenekleri keşfetmek ve desteklemek amacıyla organize ettiği Berlinale Talents bölümünün Proje Marketi'ne de Türkiye'den bu yıl yapımcı Sinem Altındağ, yönetmenliğini Tunç Davut'un üstleneceği "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi" adlı uzun metraj film projesiyle katılacak.

TRT’den Berlinale çıkarması

  1. Berlin Film Festivali'nin televizyon yapımları ve dizilere odaklanan Drama Series Days bölümünde bu yıl TRT de yer alacak.

Program kapsamında, TRT'nin yeni ve son dönem başarılı dizileri, "Diriliş: Ertuğrul", "Halka" ve "Tek Yürek"in tanıtımlarının yapılacağı "Turkish Drama" başlıklı özel bir "Showcase" yapılacak.
Festivalin resmi programında yer alan moderatörlüğünü TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven'in üstleneceği organizasyon, 12 Şubat’ta Zoo Palast’da yapılacak.


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Kız Kardeşler Aidiyet Berlin Film Festivali Berlinale

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