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Türkiye - Bosna Hersek maçını Sergei Karasev yönetecek

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 02.10.2018 16:27 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı'nın, Bosna-Hersek ile 11 Ekim Perşembe günü oynayacağı hazırlık maçını Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergei Karasev yönetecek.

Türkiye - Bosna Hersek maçını Sergei Karasev yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın 11 Ekim Perşembe günü Bosna Hersek ile oynayacağı hazırlık maçında Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Rize Yeni Şehir Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Sergei Karasev'in yardımcılıklarını Igor Demeshko ve Alexey Lunev yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Halis Özkahya olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Bosna Hersek Sergei Karasev

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