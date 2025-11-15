Türkiye-Bulgaristan maçı öncesi teknik direktör Montella'dan flaş karar! 4 ismi kadrodan çıkardı...

Türk Milli Takımı Dünya Kupası yolunda bu akşam önemli bir maça çıkıyor. Bursa’da Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi teknik direktör Montella’dan flaş bir karar geldi. İtalyan teknik adam 4 oyuncuyu maç kadrosundan çıkardı.

MONTELLA KARAR VERDİ! 4 İSİM YOK…

Türk Milli takımında Muhammed Şengezer, Mustafa Eskihellaç, İrfan Can Kahveci ve Aral Şimşir, Bulgaristan maçının kadrosuna alınmadı.

TÜRKİYE-BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11’LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Barış Alper, Arda, Kenan, Kerem

Bulgaristan: Mitov, Popov, Dimirtov, Bozhinov, Petrov, Gruev, Shopov, Krastev, Petkov, Minchev, Despodov