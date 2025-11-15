SPOR

Türkiye-Bulgaristan maçı öncesi teknik direktör Montella'dan flaş karar! 4 ismi kadrodan çıkardı...

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubunda A Milli Takım, Bulgaristan ile bu akşam karşı karşıya gelirken, teknik direktör Vincenzo Montella’nın maç kadrosu belli oldu. Montella, Bulgaristan maçına İrfan Can Kahveci ve Aral Şimşir’inde içinde olduğu 4 oyuncudan yoksun çıkacak. İşte detaylar…

Türkiye-Bulgaristan maçı öncesi teknik direktör Montella'dan flaş karar! 4 ismi kadrodan çıkardı...
Burak Kavuncu

Türk Milli Takımı Dünya Kupası yolunda bu akşam önemli bir maça çıkıyor. Bursa’da Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi teknik direktör Montella’dan flaş bir karar geldi. İtalyan teknik adam 4 oyuncuyu maç kadrosundan çıkardı.

MONTELLA KARAR VERDİ! 4 İSİM YOK…

Türkiye-Bulgaristan maçı öncesi teknik direktör Montella dan flaş karar! 4 ismi kadrodan çıkardı... 1

Türk Milli takımında Muhammed Şengezer, Mustafa Eskihellaç, İrfan Can Kahveci ve Aral Şimşir, Bulgaristan maçının kadrosuna alınmadı.

TÜRKİYE-BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Türkiye-Bulgaristan maçı öncesi teknik direktör Montella dan flaş karar! 4 ismi kadrodan çıkardı... 2

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11’LER

Türkiye-Bulgaristan maçı öncesi teknik direktör Montella dan flaş karar! 4 ismi kadrodan çıkardı... 3

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Barış Alper, Arda, Kenan, Kerem

Bulgaristan: Mitov, Popov, Dimirtov, Bozhinov, Petrov, Gruev, Shopov, Krastev, Petkov, Minchev, Despodov

Bulgaristan Türkiye İrfan Can Kahveci Vincenzo Montella son dakika ilk 11
