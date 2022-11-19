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Türkiye Çek Cumhuriyeti maçının hakemi Willie Collum kimdir? Willie Collum nereli ve kaç yaşında?

19.11.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Çek Cumhuriyeti maçının hakemi Willie Collum, bu akşam Gaziantep'teki Kalyon Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek. Peki, Willie Collum kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Türkiye Çek Cumhuriyeti maçının hakemi Willie Collum hakkında bilgiler...

Türkiye Çek Cumhuriyeti maçının hakemi Willie Collum kimdir? Willie Collum nereli ve kaç yaşında?

Türkiye Çek Cumhuriyeti maçının hakemi Willie Collum 19 Kasım 2022 Cumartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. A Milli Takımımız İskoçya hazırlık maçından Ozan Muhammed Kabak'ın dakika 40'ta, başarılı futbolcu Cengiz Ünder'in ise 49. dakikada attığı golün ardından; rakip takımın John McGinn ile 62. dakikada golü bulması sonucu 2-1 üstünlükle ayrılmıştı. Şimdi gözler bu akşam oynanacak olan ikinci hazırlık maçına çevrildi. Türkiye Çek Cumhuriyeti maçının hakemi Willie Collum sporseverler tarafından merak konusu oldu. İşte Türkiye Çek Cumhuriyeti maçının hakemi Willie Collum hakkında merak edilenler....

TÜRKİYE ÇEK CUMHURİYETİ MAÇININ HAKEMİ WİLLİE COLLUM KİMDİR?

Willie Collum 18 Ocak 1979 yılında İskoçya'nın en büyük şehri olan Glasgow'da dünyaya geldi.

WİLLİE COLLUM'UN HAKEMLİK KARİYERİ

2000- İFF
2000-2008 İskoç Futbol Ligi
2005-2013 İskoç Premier Ligi
2013- İskoçya Profesyonel Futbol Ligi
2006- FIFA Kokartlı

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