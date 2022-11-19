Türkiye Çek Cumhuriyeti maçının hakemi Willie Collum kimdir? Willie Collum nereli ve kaç yaşında?

Türkiye Çek Cumhuriyeti maçının hakemi Willie Collum 19 Kasım 2022 Cumartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. A Milli Takımımız İskoçya hazırlık maçından Ozan Muhammed Kabak'ın dakika 40'ta, başarılı futbolcu Cengiz Ünder'in ise 49. dakikada attığı golün ardından; rakip takımın John McGinn ile 62. dakikada golü bulması sonucu 2-1 üstünlükle ayrılmıştı. Şimdi gözler bu akşam oynanacak olan ikinci hazırlık maçına çevrildi. Türkiye Çek Cumhuriyeti maçının hakemi Willie Collum sporseverler tarafından merak konusu oldu. İşte Türkiye Çek Cumhuriyeti maçının hakemi Willie Collum hakkında merak edilenler....
Willie Collum 18 Ocak 1979 yılında İskoçya'nın en büyük şehri olan Glasgow'da dünyaya geldi.
2000- İFF
2000-2008 İskoç Futbol Ligi
2005-2013 İskoç Premier Ligi
2013- İskoçya Profesyonel Futbol Ligi
2006- FIFA Kokartlı