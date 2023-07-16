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TÜRKİYE ÇİN VOLEYBOL MAÇI FİNAL CANLI İZLE! Türkiye Çin voleybol finali ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Filenin Sultanları finalde!

16.07.2023 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Çin voleybol maçı ile ilgili detaylar araştırılıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi yarı finalde dün gece Amerika'yı 3 – 1 mağlup ederek finale yükseldi. Final maçına çıkacak olan Filenin Sultanları galibiyet hedefliyor. Kullanıcılar Türkiye Çin voleybol maçı canlı izle ekranını sorguluyor. Peki, Türkiye Çin voleybol finali ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Filenin Sultanları finalde!

Türkiye Çin voleybol yarı final maçı canlı izle ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Çeyrek finalde İtalya'yı, yarı finalde de Amerika'yı yenerek finale kalan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi'ndeki final maçında, Türkiye ile Çin karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları, Çin ile final maçına çıkacak. Filenin sultanları'nın final maçı TRTSpor'da yayınlanacak. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor ve araştırılıyor. İşte Türkiye Çin voleybol maçı canlı izle ekranı ve maçın yayın saati...

TÜRKİYE ÇİN VOLEYBOL FİNAL MAÇI CANLI İZLE!

TÜRKİYE ÇİN VOLEYBOL FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

FIVB Milletler Ligi Çin ile Türkiye maçı 17 Temmuz 2023 Pazartesi günü, TSİ (Türkiye Saati İle) 01:30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak.

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TÜRKİYE ÇİN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Amerika voleybol maçının TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.

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FİLENİN SULTANLARI FİNALDE!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi ABD'yi 3-1 yenerek finale yükseldi. Filenin Sultanları'nın, blok sayılarıyla başladığı karşılaşmada ABD, geriye düştüğü sayılar sonrasında Ebrar Karakurt'un servis sayısıyla Türkiye, ilk sette 25-21 galip geldi.

  1. sete de iyi başlayan milli takım karşısında iyi organize olamayan ev sahibi ekip, Ebrar Karakurt'un etkili oyunları sonrası seti 25-14 kazandı ve finale bir adım daha yaklaştı.

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Karşılıklı sayılarla başlayan 3. sette Türkiye, Vargas ile etkili hücum ettiği ve bloklarla iyi savunma yaptığı seti, skor 22-24'te maç servisine kadar taşıdı. ABD ise son bölümde iyi manşetler alarak oyunu çevirdi ve seti 26-24 kazanan taraf oldu.

ABD, 4. sete file önünde O'Neal ile etkili başladı. Zehra Güneş'in bloklarıyla rakibinin hücumlarını sayıyla sonuçlandıran Türkiye, karşılıklı üst üste maç sayılarının atıldığı seti 27-25 kazanarak ABD'yi 3-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.


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