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Türkiye Dağcılık Federasyonu deprem bölgesinde yardım çalışmalarını sürdürüyor

01.03.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Dağcılık Federasyonu ekipleri, deprem bölgesinde destek çalışmalarına devam ediyor.

Federasyondan yapılan açıklamada, Kızılay ile gerçekleştirilen protokol gereği, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen illerde destek çalışmalarını sürdüren sporculardan oluşan gönüllülerin, yardım kolilerini düzenlediği, yemek dağıtımına yardım ettiği belirtildi.

Dağcıların boş zamanlarında da çocuklarla vakit geçirdiği ifade edilerek, "Hepsiyle gurur duyuyoruz. Yaralarımızı birlikte saracağız." denildi.

Depremin ardından bin 500'e yakın dağcı, bölgede arama kurtarma çalışmalarında görev almış, arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından federasyonun destek ekipleri bölgeye gitmişti.

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Anahtar Kelimeler:
deprem dağcılık

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