Türkiye'de 139 takım arasında gol yemeyen tek takım olarak bir rekora imza attı! Resmen tarihe geçti...

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Uşakspor, tarihi bir başarıya imza atarak Türkiye'de profesyonel liglerde mücadele eden 139 takım arasında henüz kalesinde gol görmeyen tek ekip olarak rekor kırdı.

Burak Kavuncu

TFF 3. Lig 4. Grup'ta iç sahada Denizli İdmanyurdu'nu 1-0’lık skorla geçerek ligde 4'te 4 yapan lider Uşakspor, yoluna kayıpsız ediyor. Uşakspor böylelikle bu istatistiği ile birlikte Türkiye’de bir rekora da imza attı.

TEK TAKIM!

Uşakspor, Türkiye'de profesyonel liglerde mücadele eden 139 takım arasında kalesinde gol görmeyen tek ekip olarak tarihe geçti.

ARKA ARKAYA GALİBİYETLER!

Ligde karşılaştığı rakiplerinden Altay'ı iç sahada 2-0, Afyonspor'u deplasmanda 4-0, Ayvalıkgücü’nü deplasmanda 2-0 ve Denizli İdmanyurdu'nu içerde 1-0 yenen kırmızı-siyahlılar, zirveyi kaptırmadı. Uşakspor Teknik Direktörü Ergün Penbe, yoluna kayıpsız devam eden takımını kutlayarak seriyi sürdüreceklerini dile getirdi.

