Türkiye'de bir ilk: Bir ayda bitirdi! Tanesi 40-100 bin TL'den satılıyor

15 yıldır Oltu taşı tespih ustalığı yapan 46 yaşındaki Sinan Ağırman, tespih kültürüne farklı bir yorum kazandırmak amacıyla böyle bir çalışma gerçekleştirdiğini söyledi.

PATENT İÇİN BAŞVURUDA BULUNDU

Türkiye'de yaygın olarak kullanılan yuvarlak, badem ve kızılcık kesim gibi klasik modellerin dışında bir tasarım ortaya koymak istediğini belirten Ağırman, "Tespihe farklı bir bakış açısı kazandırmak amacıyla tüm taneleri, imameyi ve hatmeyi balık figüründe tasarladım. Bu çalışma Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. Tasarımın patent ve tescil işlemleri için başvuruda bulundum. Şu anda sürecin sonuçlanmasını bekliyorum" dedi.

"FARKLI BİR HİS VERİYOR"

Balık taneli tespihin hem görsel hem de kullanım açısından farklı bir deneyim sunduğunu ifade eden Ağırman, "Bir tespih severin elinde çekiminin nasıl olacağını çok merak ediyordum. Ortaya çıkan sonuç beni memnun etti. Çekimi oldukça keyifli ve farklı bir his veriyor. Koleksiyonerlerin koleksiyonlarına değer katacak özel bir ürün ortaya çıkardığımı düşünüyorum" diye konuştu.

Üç aylık çalışma sürecinde üç farklı model üretebildiğini belirten Ağırman, her bir tespihin yaklaşık bir aylık emeğin ürünü olduğunu söyledi. Tespihlerin işçilik ve detaylarına göre fiyatlarının 40 bin liradan başlayıp 100 bin liraya kadar ulaşabileceğini ifade etti.

"İLK DEFA GÖRÜYORUM"

Tespihi inceleyen vatandaşlardan Ömer Faruk Yeşilyurt ise "Sinan ustamız tespihe yeni bir değer kazandırmış. İlk defa balık taneli bir tespih görüyorum. Gerçekten çok başarılı bir çalışma olmuş. Kendisini tebrik ediyorum" dedi.

Oltulu Suat Anık da, "Bugüne kadar Oltu taşı tespihleri yuvarlak veya kızılcık kesim olarak görüyorduk. Sinan ustamız tamamen kendi emeğiyle balık şeklinde farklı bir tasarım ortaya koymuş. Bu çalışma hem Oltu taşına hem de ilçemize ayrı bir değer katacaktır. Kendisini kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Geleneksel Oltu taşı işlemeciliğine yenilikçi bir dokunuş kazandıran balık taneli tespih, özgün tasarımıyla koleksiyonerlerin ve tepbih meraklılarının ilgisini çekmeye başladı.

Kaynak: İHA