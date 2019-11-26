Türkiye'de bir ilk! Resmen açıldı

Satranç pek çok kişinin ilgi alanlarından biri. Dünya çapında oynanan bu zeka oyunu için pek çok farklı turnuva düzenleniyor. Dünyada ise bu oyunun meraklıları için satranç müzeleri bulunuyor. Ancak dünyadaki satranç müzelerinin sayısı yalnızca 14. Türkiye’deki Gökyay Vakfı Satranç Müzesi ise tüm dünyadaki satranç müzeleri arasında koleksiyon bakımından en zengin olanı. Ankara’da bulunan Gökyay Vakfı Satranç Müzesi’ne gelin daha yakından bakalım.

Dünyada “oyunların kralı” ya da “kralların oyunu” olarak adlandırılan satranç, Türkiye’de de büyük ilgi görüyor. Ankara’da kurulan ve Türkiye’de bir ilk olan satranç müzesiyle, satranç oynamak isteyenler de teşvik ediliyor.

GUİNNESS REKORLAR KİTABI'NA GİRDİ

Gökyay Vakfı Satranç Müzesi, Ankara’nın tarihi kent merkezi Ulus’a yakın Hamamönü semtinde bulunuyor. Müze; “Tasarım”, “Çocuk”, “Savaş-Barış”, “Ülkeler- Medeniyetler” olmak üzere 4 ayrı tema altında, 110 ülkeden 708 adet satranç takımına ev sahipliği yapıyor. Dünyada eşi benzeri olmayan geniş koleksiyonuyla Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Gökyay Vakfı Satranç Müzesi, ziyaretçilerine farklı kültürlerden izler sunuyor. Koleksiyonda Çanakkale Zaferi’nden 11 Eylül Saldırısı’na, Roma-Mısır savaşlarından Napolyon seferlerine kadar tüm dünyadan ve tarihsel olaylardan izlere rastlamak mümkün.