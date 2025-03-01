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Türkiye'de birçok takımda forma giymişti! Ryan Babel, katıldığı bir programda söylediği sözlerle Galatasaraylıları çok kızdırdı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
01.03.2025 08:09
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Türkiye'de Kasımpaşa, Beşiktaş, Galatasaray ve Eyüpspor formaları giyen Hollandalı eski futbolcu Ryan Babel, Galatasaray taraftarlarını kızdıracak itiraf gibi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Türkiye'de birçok takımda forma giymişti! Ryan Babel, katıldığı bir programda söylediği sözlerle Galatasaraylıları çok kızdırdı

2019-2022 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Ryan Babel'in itirafı gündem oldu. Futbolu geçen yaz bırakan Babel, Galatasaray'da bazı maçları hakem desteğiyle kazandıklarını itiraf etti.

"HAKEM YARDICI OLDU"

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Chelsea'nin eski yıldızı John Obi Mikel'in "The Obi One Podcast" kanalına konuk olan Ryan Babel şu ifadeleri kullandı:

"Kazanmak için gerçekten çok iyi olmalısınız çünkü aksi takdirde bu hakemler neler yapar. Neyse odur. On sene boyunca oradaydım (Süper Lig). Dört farklı takımda oynadım. İki küçük ve iki büyük kulüpte oynadım. Ayrıca itiraf etmeliyim. Biz Galatasaray'dık ve 'bugün şanslıydık, bugün hakem bize çok yardımcı oldu' dediğim maçları kazandık."

Ryan Babel Galatasaray formasıyla Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

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Süper Lig Ryan Babel son dakika galatasaray itiraf
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