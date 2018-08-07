Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza töreninde konuşan Asbaşkan Osman Koçak, “Transfer dönemi içinde önemli isimleri takıma kazandırdık. Onlardan bir tanesi de Paolo Hurtado. Kendisi çok yönlü bir oyuncu. Kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yeni transferimiz Hurtado ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Camiamızın heyecanla bu transferi beklediğini biliyoruz. Her iki tarafa da hayırlı olsun” dedi.
Yeni transfer Paola Hurdato ise, “Daha önce muazzam bir ambiyansın olduğu bu şehirde ve stadyumda sahaya çıkma şansını yakalamıştım. Şimdi artık Konyaspor’dayım ve takımımız için büyük bir hırsla çalışıp, başarımıza katkı sağlamaya gayret edeceğim” şeklinde konuştu.
UEFA Avrupa Ligi’nde 9 maça çıkan Hurdato orta saha ve forvet arkasında görev yapıyor. Geçtiğimiz sezon Vitoria Guimaraes takımında forma giyen Hurdato 28 Eylül’de 2017’de Konya’da oynanan ve Atiker Konyaspor’un 2-1 kazandığı UEFA Avrupa Ligi maçında konuk ekibin golünü atmıştı. Hurdato yeni takımında 16 numaralı formayı giyecek.
Türkiye'de biten transferler (2018/19 sezonu)
1 / 131
Paolo Hurtado | Vitoria Guimarae > Atiker Konyaspor
2 / 131
TITI | Bursaspor > Göztepe
3 / 131
ERKAN KAŞ | Kayserispor > Yeni Malatyaspor
4 / 131
DAVİD BRAZ | Santos > Sivasspor
5 / 131
ERKAN ZENGİN | Hammarby > Fatih Karagümrük
6 / 131
BAKARY KONE | Malaga > Ankaragücü
7 / 131
ZARGO TOURE | FC Lorient > Trabzonspor
8 / 131
BEYKAN ŞİMŞEK | Fenerbahçe > Osmanlıspor
9 / 131
TJARONN CHERY | Guizhou Hengfeng Zhicheng > Kayserispor (Kiralık)
10 / 131
RAJKO ROTMAN | Göztepe > Kayserispor
11 / 131
ANDRE AYEW | Swansea City > Fenerbahçe
12 / 131
AMINU UMAR | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor
13 / 131
MUSA ÇAĞIRAN | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor
14 / 131
YASİN ÖZTEKİN | Galatasaray > Göztepe
15 / 131
FABRI | Beşiktaş > Fulham
16 / 131
DOUGLAS | Barcelona > Sivasspor
17 / 131
ALY CISSOKHO | Yeni Malatyaspor > Antalyaspor
18 / 131
JOHAN DJOUROU | Antalyaspor > SPAL
19 / 131
BERKAY SEFA KARA | Ofspor > Trabzonspor
20 / 131
VAHID AMIRI | Persepolis > Trabzonspor
21 / 131
DENİZ KADAH | Antalyaspor > Göztepe
22 / 131
ARMAND TRAORE | Nottingham Forest > Çaykur Rizespor
23 / 131
SERGIY RYBALKA | Dinamo Kiev > Sivasspor
24 / 131
SAMIR UJKANI | Cromenese > Çaykur Rizespor
25 / 131
MATEJ MİTROVİC | Beşiktaş > Club Brugge
26 / 131
MARKO JEVTOVIC | Partizan > Atiker Konyaspor
27 / 131
JOSUE | Osmanlıspor > Akhisarspor
28 / 131
YEVHEN OPANASENKO | Zorya Luhansk > Atiker Konyaspor
29 / 131
YOUNNES MOKHTAR | Al Nassr > Ankaragücü
30 / 131
MEHDI BOURABIA | Atiker Konyaspor > Sassuolo
31 / 131
ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA | Karabükspor > Adana Demirspor
32 / 131
JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü
33 / 131
SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği
34 / 131
YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir
35 / 131
YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü
36 / 131
BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe
37 / 131
BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe
38 / 131
ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor
39 / 131
FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe
40 / 131
MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir
41 / 131
BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor
42 / 131
SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor
43 / 131
ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille
44 / 131
EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor
45 / 131
GILLES CHRIST SUNU | BB Erzurumspor
46 / 131
ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor
47 / 131
İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor
48 / 131
BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe
49 / 131
EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor
50 / 131
JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse
51 / 131
MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz
52 / 131
ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor
53 / 131
MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse
54 / 131
RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü
55 / 131
BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor
56 / 131
AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor
57 / 131
RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah
58 / 131
LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege
59 / 131
DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen
60 / 131
BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)
61 / 131
SANDRO | Antalyaspor > Benevento
62 / 131
YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray
63 / 131
BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor
64 / 131
DJALMA CAMPOS | PAOK > Aytemiz Alanyaspor
65 / 131
BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor
66 / 131
MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray
67 / 131
LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe
68 / 131
UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor
69 / 131
GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş
70 / 131
THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü
71 / 131
AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor
72 / 131
GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor
73 / 131
DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş
74 / 131
ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor
75 / 131
HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor
76 / 131
FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda
77 / 131
SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir
78 / 131
JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor
79 / 131
ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe
80 / 131
SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor
81 / 131
HASAN HÜSEYİN ACAR | Eskişehirspor > Kayserispor
82 / 131
UĞUR ÇİFTÇİ | Gençlerbirliği > Sivasspor
83 / 131
ABDUL RAHMAN KHALILI | Gençlerbirliği > Kasımpaşa
84 / 131
ALİ ÇAMDALI | Atiker Konyaspor > Çaykur Rizespor
85 / 131
MUSTAFA SAYMAK | Zwolle > Çaykur Rizespor
86 / 131
DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor
87 / 131
ALLANO LIMA | Estoril > Bursaspor
88 / 131
ALPER ÖNAL | Manisaspor > Ankaragücü
89 / 131
ANDERSON | Internacional > Adana Demirspor
90 / 131
AYDIN KARABULUT | Sivasspor > Gençlerbirliği
91 / 131
BATUHAN KARADENİZ | Sakaryaspor > Adana Demirspor
92 / 131
BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor
93 / 131
DAME N'DOYE | Trabzonspor > FC Kopenhag
94 / 131
EGEMEN KORKMAZ | Başakşehir > Erzurumspor
95 / 131
ELVIS MANU | Gençlerbirliği > Akhisarspor
96 / 131
EMRE CAN COŞKUN | Göztepe > Adanaspor
97 / 131
EMRULLAH ŞALK | Konyaspor > Gençlerbirliği
98 / 131
ENZO ROCO | Cruz Azul > Beşiktaş
99 / 131
FABIAN CASTILLO | Trabzonspor > Tijuana
100 / 131
FALLOU DIAGNE | Werder Bremen > Atiker Konyaspor
101 / 131
FERDİ KADIOĞLU | NEC Nijmegen > Fenerbahçe
102 / 131
HENRY ONYEKURU | Everton > Galatasaray (Kiralık)
103 / 131
HERVE KAGE | Kortrijk > Adana Demirspor
104 / 131
JAKUB BRABEC | Genk > Çaykur Rizespor
105 / 131
JAROSLAW JACH | Crystal Palace > Çaykur Rizespor
106 / 131
KAAN KANAK | Eskişehirspor > Alanyaspor
107 / 131
KARI ARNASON | Vikingur > Gençlerbirliği
108 / 131
KORAY GÜNTER | Galatasaray > Genoa
109 / 131
LENNART THY | Werder Bremen > Erzurumspor
110 / 131
LEO SCHWECHLEN | Göztepe > Erzurumspor
111 / 131
MAJID HOSSEINI | Esteghlal > Trabzonspor
112 / 131
MEHMET BATDAL | Osmanlıspor > Fatih Karagümrük
113 / 131
MERT NOBRE | Erzurumspor > Gençlerbirliği
114 / 131
MICKAEL POTE | APOEL > Adana Demirspor
115 / 131
MILAN MITROVIC | Partizan Belgdrade > Adana Demirspor
116 / 131
MITCHELL DONALD | Kızılyıldız > Evkur Yeni Malatyaspor
117 / 131
MONTASSAR TALBI | Esperance > Çaykur Rizespor
118 / 131
MOSTAPHA EL KABIR | Antalyaspor > Ankaragücü
119 / 131
MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray
120 / 131
ÖZGÜR ÇEK | Çaykur Rizespor > Kasımpaşa
121 / 131
PETAR SKULETIC | Gençlerbirliği > Montpellier
122 / 131
RECEP NİYAZ | Çaykur Rizespor > Denizlispor
123 / 131
SAMED ALİ KAYA | Menemen Belediyespor > Göztepe
124 / 131
SANHARIB MALKI | Al-Wakrah > Fatih Karagümrük
125 / 131
SLAVKO PEROVIC | Manisaspor > İstanbulspor
126 / 131
STEPHANE BADJI | Anderlecht > Bursaspor
127 / 131
TIAGO PINTO | Osmanlıspor > Ankaragücü
128 / 131
TURGUT DOĞAN ŞAHİN | Çaykur Rizespor > Fatih Karagümrük
129 / 131
UĞURCAN YAZĞILI | Bucaspor > Kasımpaşa
130 / 131
UMUT NAYİR | Osmanlıspor > Beşiktaş
131 / 131
YAVUZ AYGÜN | Göztepe > Karabükspor (Kiralık)
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