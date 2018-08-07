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Türkiye'de biten transferler (2018/19 sezonu)

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 07.08.2018 13:59 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor, Perulu milli futbolcu Paolo Hurtado ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza töreninde konuşan Asbaşkan Osman Koçak, “Transfer dönemi içinde önemli isimleri takıma kazandırdık. Onlardan bir tanesi de Paolo Hurtado. Kendisi çok yönlü bir oyuncu. Kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yeni transferimiz Hurtado ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Camiamızın heyecanla bu transferi beklediğini biliyoruz. Her iki tarafa da hayırlı olsun” dedi.

Yeni transfer Paola Hurdato ise, “Daha önce muazzam bir ambiyansın olduğu bu şehirde ve stadyumda sahaya çıkma şansını yakalamıştım. Şimdi artık Konyaspor’dayım ve takımımız için büyük bir hırsla çalışıp, başarımıza katkı sağlamaya gayret edeceğim” şeklinde konuştu.

UEFA Avrupa Ligi’nde 9 maça çıkan Hurdato orta saha ve forvet arkasında görev yapıyor. Geçtiğimiz sezon Vitoria Guimaraes takımında forma giyen Hurdato 28 Eylül’de 2017’de Konya’da oynanan ve Atiker Konyaspor’un 2-1 kazandığı UEFA Avrupa Ligi maçında konuk ekibin golünü atmıştı. Hurdato yeni takımında 16 numaralı formayı giyecek.

Türkiye'de biten transferler (2018/19 sezonu)

1 / 131

Paolo Hurtado | Vitoria Guimarae > Atiker Konyaspor

Paolo Hurtado | Vitoria Guimarae > Atiker Konyaspor
2 / 131

TITI | Bursaspor > Göztepe

TITI | Bursaspor > Göztepe
3 / 131

ERKAN KAŞ | Kayserispor > Yeni Malatyaspor

ERKAN KAŞ | Kayserispor > Yeni Malatyaspor
4 / 131

DAVİD BRAZ | Santos > Sivasspor

DAVİD BRAZ | Santos > Sivasspor
5 / 131

ERKAN ZENGİN | Hammarby > Fatih Karagümrük

ERKAN ZENGİN | Hammarby > Fatih Karagümrük
6 / 131

BAKARY KONE | Malaga > Ankaragücü

BAKARY KONE | Malaga > Ankaragücü
7 / 131

ZARGO TOURE | FC Lorient > Trabzonspor

ZARGO TOURE | FC Lorient > Trabzonspor
8 / 131

BEYKAN ŞİMŞEK | Fenerbahçe > Osmanlıspor

BEYKAN ŞİMŞEK | Fenerbahçe > Osmanlıspor
9 / 131

TJARONN CHERY | Guizhou Hengfeng Zhicheng > Kayserispor (Kiralık)

TJARONN CHERY | Guizhou Hengfeng Zhicheng > Kayserispor (Kiralık)
10 / 131

RAJKO ROTMAN | Göztepe > Kayserispor

RAJKO ROTMAN | Göztepe > Kayserispor
11 / 131

ANDRE AYEW | Swansea City > Fenerbahçe

ANDRE AYEW | Swansea City > Fenerbahçe
12 / 131

AMINU UMAR | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor

AMINU UMAR | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor
13 / 131

MUSA ÇAĞIRAN | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor

MUSA ÇAĞIRAN | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor
14 / 131

YASİN ÖZTEKİN | Galatasaray > Göztepe

YASİN ÖZTEKİN | Galatasaray > Göztepe
15 / 131

FABRI | Beşiktaş > Fulham

FABRI | Beşiktaş > Fulham
16 / 131

DOUGLAS | Barcelona > Sivasspor

DOUGLAS | Barcelona > Sivasspor
17 / 131

ALY CISSOKHO | Yeni Malatyaspor > Antalyaspor

ALY CISSOKHO | Yeni Malatyaspor > Antalyaspor
18 / 131

JOHAN DJOUROU | Antalyaspor > SPAL

JOHAN DJOUROU | Antalyaspor > SPAL
19 / 131

BERKAY SEFA KARA | Ofspor > Trabzonspor

BERKAY SEFA KARA | Ofspor > Trabzonspor
20 / 131

VAHID AMIRI | Persepolis > Trabzonspor

VAHID AMIRI | Persepolis > Trabzonspor
21 / 131

DENİZ KADAH | Antalyaspor > Göztepe

DENİZ KADAH | Antalyaspor > Göztepe
22 / 131

ARMAND TRAORE | Nottingham Forest > Çaykur Rizespor

ARMAND TRAORE | Nottingham Forest > Çaykur Rizespor
23 / 131

SERGIY RYBALKA | Dinamo Kiev > Sivasspor

SERGIY RYBALKA | Dinamo Kiev > Sivasspor
24 / 131

SAMIR UJKANI | Cromenese > Çaykur Rizespor

SAMIR UJKANI | Cromenese > Çaykur Rizespor
25 / 131

MATEJ MİTROVİC | Beşiktaş > Club Brugge

MATEJ MİTROVİC | Beşiktaş > Club Brugge
26 / 131

MARKO JEVTOVIC | Partizan > Atiker Konyaspor

MARKO JEVTOVIC | Partizan > Atiker Konyaspor
27 / 131

JOSUE | Osmanlıspor > Akhisarspor

JOSUE | Osmanlıspor > Akhisarspor
28 / 131

YEVHEN OPANASENKO | Zorya Luhansk > Atiker Konyaspor

YEVHEN OPANASENKO | Zorya Luhansk > Atiker Konyaspor
29 / 131

YOUNNES MOKHTAR | Al Nassr > Ankaragücü

YOUNNES MOKHTAR | Al Nassr > Ankaragücü
30 / 131

MEHDI BOURABIA | Atiker Konyaspor > Sassuolo

MEHDI BOURABIA | Atiker Konyaspor > Sassuolo
31 / 131

ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA | Karabükspor > Adana Demirspor

ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA | Karabükspor > Adana Demirspor
32 / 131

JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü

JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü
33 / 131

SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği

SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği
34 / 131

YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir

YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir
35 / 131

YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü

YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü
36 / 131

BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe

BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe
37 / 131

BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe

BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe
38 / 131

ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor

ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor
39 / 131

FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe

FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe
40 / 131

MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir

MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir
41 / 131

BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor

BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor
42 / 131

SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor

SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor
43 / 131

ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille

ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille
44 / 131

EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor

EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor
45 / 131

GILLES CHRIST SUNU | BB Erzurumspor

GILLES CHRIST SUNU | BB Erzurumspor
46 / 131

ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor

ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor
47 / 131

İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor

İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor
48 / 131

BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe

BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe
49 / 131

EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor

EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor
50 / 131

JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse

JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse
51 / 131

MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz

MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz
52 / 131

ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor

ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor
53 / 131

MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse

MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse
54 / 131

RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü

RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü
55 / 131

BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor

BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor
56 / 131

AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor

AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor
57 / 131

RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah

RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah
58 / 131

LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege

LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege
59 / 131

DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen

DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen
60 / 131

BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)

BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)
61 / 131

SANDRO | Antalyaspor > Benevento

SANDRO | Antalyaspor > Benevento
62 / 131

YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray

YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray
63 / 131

BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor

BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor
64 / 131

DJALMA CAMPOS | PAOK > Aytemiz Alanyaspor

DJALMA CAMPOS | PAOK > Aytemiz Alanyaspor
65 / 131

BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor

BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor
66 / 131

MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray

MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray
67 / 131

LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe

LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe
68 / 131

UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor

UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor
69 / 131

GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş

GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş
70 / 131

THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü

THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü
71 / 131

AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor

AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor
72 / 131

GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor

GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor
73 / 131

DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş

DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş
74 / 131

ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor

ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor
75 / 131

HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor

HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor
76 / 131

FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda

FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda
77 / 131

SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir

SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir
78 / 131

JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor

JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor
79 / 131

ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe

ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe
80 / 131

SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor

SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor
81 / 131

HASAN HÜSEYİN ACAR | Eskişehirspor > Kayserispor

HASAN HÜSEYİN ACAR | Eskişehirspor > Kayserispor
82 / 131

UĞUR ÇİFTÇİ | Gençlerbirliği > Sivasspor

UĞUR ÇİFTÇİ | Gençlerbirliği > Sivasspor
83 / 131

ABDUL RAHMAN KHALILI | Gençlerbirliği > Kasımpaşa

ABDUL RAHMAN KHALILI | Gençlerbirliği > Kasımpaşa
84 / 131

ALİ ÇAMDALI | Atiker Konyaspor > Çaykur Rizespor

ALİ ÇAMDALI | Atiker Konyaspor > Çaykur Rizespor
85 / 131

MUSTAFA SAYMAK | Zwolle > Çaykur Rizespor

MUSTAFA SAYMAK | Zwolle > Çaykur Rizespor
86 / 131

DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor

DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor
87 / 131

ALLANO LIMA | Estoril > Bursaspor

ALLANO LIMA | Estoril > Bursaspor
88 / 131

ALPER ÖNAL | Manisaspor > Ankaragücü

ALPER ÖNAL | Manisaspor > Ankaragücü
89 / 131

ANDERSON | Internacional > Adana Demirspor

ANDERSON | Internacional > Adana Demirspor
90 / 131

AYDIN KARABULUT | Sivasspor > Gençlerbirliği

AYDIN KARABULUT | Sivasspor > Gençlerbirliği
91 / 131

BATUHAN KARADENİZ | Sakaryaspor > Adana Demirspor

BATUHAN KARADENİZ | Sakaryaspor > Adana Demirspor
92 / 131

BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor

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93 / 131

DAME N'DOYE | Trabzonspor > FC Kopenhag

DAME N'DOYE | Trabzonspor > FC Kopenhag
94 / 131

EGEMEN KORKMAZ | Başakşehir > Erzurumspor

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95 / 131

ELVIS MANU | Gençlerbirliği > Akhisarspor

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96 / 131

EMRE CAN COŞKUN | Göztepe > Adanaspor

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97 / 131

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FABIAN CASTILLO | Trabzonspor > Tijuana

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FALLOU DIAGNE | Werder Bremen > Atiker Konyaspor

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101 / 131

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MONTASSAR TALBI | Esperance > Çaykur Rizespor

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120 / 131

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121 / 131

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122 / 131

RECEP NİYAZ | Çaykur Rizespor > Denizlispor

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123 / 131

SAMED ALİ KAYA | Menemen Belediyespor > Göztepe

SAMED ALİ KAYA | Menemen Belediyespor > Göztepe
124 / 131

SANHARIB MALKI | Al-Wakrah > Fatih Karagümrük

SANHARIB MALKI | Al-Wakrah > Fatih Karagümrük
125 / 131

SLAVKO PEROVIC | Manisaspor > İstanbulspor

SLAVKO PEROVIC | Manisaspor > İstanbulspor
126 / 131

STEPHANE BADJI | Anderlecht > Bursaspor

STEPHANE BADJI | Anderlecht > Bursaspor
127 / 131

TIAGO PINTO | Osmanlıspor > Ankaragücü

TIAGO PINTO | Osmanlıspor > Ankaragücü
128 / 131

TURGUT DOĞAN ŞAHİN | Çaykur Rizespor > Fatih Karagümrük

TURGUT DOĞAN ŞAHİN | Çaykur Rizespor > Fatih Karagümrük
129 / 131

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UĞURCAN YAZĞILI | Bucaspor > Kasımpaşa
130 / 131

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UMUT NAYİR | Osmanlıspor > Beşiktaş
131 / 131

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Spor Toto Süper Lig Vitoria Guimaraes Atiker Konyaspor Paolo Hurtado

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