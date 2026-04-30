Türkiye'de çöpe gidiyor Avrupa'da 53 bine satılıyor! Dünyanın en pahalı sebzesi

Türkiye’de çoğu zaman değersiz görülerek tarlada bırakılan bir bitki, Avrupa’da lüks sofraların vazgeçilmezi. Şerbetçi otu bitkisinin bahar aylarında verdiği ilk sürgünler, yani “Hop Shoots”, Avrupa gastronomi dünyasında adeta altın gibi değerli.

Gökçen Kökden

Bilecik’te şerbetçi otu üreticileri, verimi artırmak amacıyla filizleri kesip tarlada bırakıyor. Oysa aynı ürün, Avrupa’da kilosu yaklaşık 53 bin TL'ye kadar alıcı bulabiliyor. Dünyanın en pahalı sebzeleri arasında gösterilen bu ot, Türkiye'de değersiz görülerek atık olarak değerlendiriyor.

DÜNYANIN EN PAHALI SEBZELERİ ARASINDA

Toprağın yüzeyine baharın ilk haftalarında çıkan bu sürgünler (nisan- mayıs), dünyanın en pahalı sebzeleri listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Ürünün bu denli yüksek fiyatlara ulaşmasının en önemli nedeni ise üretim sürecinin zorluğu. Hop Shoots yalnızca 3-4 haftalık çok kısa bir dönemde hasat edilebiliyor ve tamamen elle toplanması gerekiyor. Bu da arzın sınırlı kalmasına ve fiyatların yükselmesine neden oluyor.

SEBZELERİN TRÜFÜ OLARAK ANILIYOR

Avrupa’da özellikle Belçika ve İngiltere’de düzenlenen sezon açılışı müzayedelerinde bu filizler büyük ilgi görüyor. Lüks restoranlarda “sebzelerin trüfü” olarak tanımlanan Hop Shoots, aroması ve dokusuyla genellikle deniz ürünlerinin yanında servis ediliyor.

TÜRKİYE'DE ATIK AVRUPA'DA LÜKS SEBZE

Şerbetçi otu Türkiye’de ağırlıklı olarak sanayi ve bira üretimi için yetiştiriliyor. Ancak bitkinin ana ürünü olan kozalakların daha sağlıklı gelişebilmesi için bu filizler seyreltme amacıyla kesiliyor ve çoğu zaman değerlendirilmeden tarlada bırakılıyor.

Son yıllarda Avrupa’da “yeni nesil gastronomi” ve “doğal ürün” trendlerinin yükselmesiyle birlikte Hop Shoots’a olan talep de artmış durumda. Şefler, kısa sezonlu ve nadir bulunan bu ürünleri menülerine dahil ederek fark yaratmaya çalışıyor.

ŞERBETÇİ OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Doğal bir rahatlatıcıdır. Sinir sistemini yatıştırır, uykuya geçişi kolaylaştırır. Bu yüzden bazı bitki çaylarında kullanılır.

Sinirleri yatıştırıcı etkisiyle huzursuzluk, gerginlik ve sinirsel yorgunluğu azaltabilir. Vücudu zararlı mikroorganizmalara karşı korur, bağışıklığı destekler.

Mideyi rahatlatır, hazımsızlık ve şişkinlik sorunlarını azaltabilir. İçerdiği antioksidanlar sayesinde damar sağlığını destekleyebilir.

Fazla tüketildiğinde aşırı uyku hali yapabilir. Hamileler ve hormon hassasiyeti olanlar doktorlarına danışmadan kesinlikle kullanmamalı.

