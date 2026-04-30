Kapat
Baba oğul mantar avında hazine buldu! 4 sepet doldurdular

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi esnaflarından İsa Gündüz ve oğlu Behlül Gündüz, ormanlık alanda çıktıkları mantar avında adeta "hazine" buldu. Bahar aylarının nadide lezzeti kuzu göbeği mantarının peşine düşen baba-oğul, topladıkları 4 sepet mantarla görenleri hayrete düşürdü.

Gökçen Kökden

Bahar yağmurlarının ardından doğada kendini gösteren ve gastronomi dünyasının en değerli mantarlarından biri olan kuzu göbeği, bu kez Tavşanlılı esnaf İsa Gündüz ve oğlu Behlül Gündüz'ün yüzünü güldürdü. Tavşanlı'dan Bursa'nın Harmancık ilçesindeki ormanlık alanlara giden baba-oğul, gün boyu süren aramaların sonunda bereketli bir hasada imza attı. Adım adım ormanı tarayan Gündüz ailesi, buldukları kuzu göbeği mantarlarıyla kısa sürede 4 sepeti doldurmayı başardı.

Bölge halkı tarafından "doğal servet" olarak nitelendirilen kuzu göbeği mantarını toplamanın büyük bir sabır ve tecrübe gerektirdiğini belirten İsa Gündüz, "Oğlum Behlül ile birlikte doğada vakit geçirmeyi seviyoruz. Bu yıl yağışlarla birlikte kuzu göbeği oldukça verimli. Nasibimizi aramak için Harmancık bölgesine geldik ve beklediğimizden çok daha fazlasıyla karşılaştık. Tam 4 sepet mantar topladık, çok bereketli bir gün oldu," dedi.

Doğada nadir bulunması ve tıbbi değerinin yüksek olması nedeniyle piyasa değeri oldukça yüksek olan kuzu göbeği mantarı, hem yerel halkın hem de tüccarların yoğun ilgisini çekiyor. Uzmanlar ise mantar toplama konusunda tecrübesiz olan vatandaşları, doğada bulunan zehirli türlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmaya devam ediyor.

Baba ve oğlun bu bereketli mantar avı, ilçedeki diğer mantar meraklıları için de motivasyon kaynağı oldu.

KUZU GÖBEĞİ FAYDALARI NELERDİR?

İçerdiği antioksidanlar sayesinde vücudu serbest radikallere karşı korur, hastalıklara karşı direnci artırır. Düşük yağ oranı ve içerdiği potasyum sayesinde kan basıncını dengelemeye yardımcı olur. B vitamini açısından zengindir. Bu da beyin fonksiyonlarını ve sinir sistemini destekler.

Demir, fosfor ve kalsiyum içerir. Bu mineraller kemik gelişimi ve kas sağlığı için önemlidir. Düşük kalorili ve lif açısından zengin olduğu için uzun süre tok tutar. İçerdiği demir sayesinde özellikle demir eksikliğine bağlı yorgunlukta faydalı olabilir. Protein ve amino asit içeriği sayesinde vücutta hücre onarımına katkı sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Asırlık su değirmeninde üretiyorlar! Türkiye'nin dört bir yanından sipariş yağıyorAsırlık su değirmeninde üretiyorlar! Türkiye'nin dört bir yanından sipariş yağıyor
100 yaşını aşanların ortak yediği tek besin belli oldu100 yaşını aşanların ortak yediği tek besin belli oldu

En Çok Okunan Haberler
Nevşehir Valisi Ali Fidan Emniyet Genel Müdürü olarak atandı

Nevşehir Valisi Ali Fidan Emniyet Genel Müdürü olarak atandı

Tartıştığı 2 kadını öldürdü, intihara kalkıştı

Tartıştığı 2 kadını öldürdü, intihara kalkıştı

(Özet) Atletico Madrid - Arsenal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Atletico Madrid - Arsenal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yeni bölüm öncesi gündemde! ''Fragmanı silin''

Yeni bölüm öncesi gündemde! ''Fragmanı silin''

Otomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Otomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

Kapat
