Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş olay! Müsabakanın hakemi ev sahibi takımın lisanslı futbolcusu çıktı!

Tunusbağı ile Erenköy Acar arasında oynanan Türkiye 1. Amatör Lig 8. hafta karşılaşmasında orta hakem Uğur Kam hakkında skandal bir detay ortaya çıktı.

EV SAHİBİ EKİBİN FUTBOLCUSU ÇIKTI

Müsabakanın orta hakemi Uğur Kam ev sahibi ekip Tunusbağı'nın lisanslı bir futbolcusu çıktı.

SKANDALI ORTAYA ÇIKARDI

Bu skandalı gündeme getiren isim ise, Erenköy Acar'da yöneticilik yapan ve aynı zamanda Vole'de spor yorumcusu olarak çalışan Serkan Akkoyun oldu. Kişisel X hesabından bu skandalı duyuran Akkoyun, yaptığı paylaşımda müsabakanın hakemi Uğur Kam'ın lisans bilgilerini paylaşarak itirazda bulunduklarını belirtti.

Hakem skandalında yeni boyut!



Geçen hafta amatörde oynadığımız Tunusbağı maçının hakemi Uğur Kam aynı zamanda Tunusbağı’nın lisanslı futbolcusu çıktı.



Yani istese bize karşı oynayabilecek biri maçı yönetmiş. Hayatımda böyle skandal görmedim.



Resmi itirazı yaptık bekliyoruz. pic.twitter.com/SqyDDNLE1o — Serkan Akkoyun (@serkanvole) December 5, 2024

BAŞVURU YAPILDIĞINI DUYURDULAR

Bu konunun gündeme gelmesinin ardından Erenköy Acarspor, kulübün Instagram hesabından bir paylaşım yayınlayarak orta hakem Uğur Kam'ın Tunusbağı kulübünün aktif lisanslı futbolcusu olduğunu ve itiraz için başvuru yaptıklarını duyurdu.