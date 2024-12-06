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Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş olay! Müsabakanın hakemi ev sahibi takımın lisanslı futbolcusu çıktı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
06.12.2024 17:59
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Türkiye 1. Amatör Lig 8. hafta karşılaşmasında Tunusbağı ile Erenköy Acar karşı karşıya geldi. 30 Kasım Cumartesi günü Selimiye Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından orta hakem Uğur Kam ile ilgili çok büyük bir skandal ortaya çıktı. İşte detaylar...

Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş olay! Müsabakanın hakemi ev sahibi takımın lisanslı futbolcusu çıktı!

Tunusbağı ile Erenköy Acar arasında oynanan Türkiye 1. Amatör Lig 8. hafta karşılaşmasında orta hakem Uğur Kam hakkında skandal bir detay ortaya çıktı.

EV SAHİBİ EKİBİN FUTBOLCUSU ÇIKTI

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Müsabakanın orta hakemi Uğur Kam ev sahibi ekip Tunusbağı'nın lisanslı bir futbolcusu çıktı.

SKANDALI ORTAYA ÇIKARDI

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Bu skandalı gündeme getiren isim ise, Erenköy Acar'da yöneticilik yapan ve aynı zamanda Vole'de spor yorumcusu olarak çalışan Serkan Akkoyun oldu. Kişisel X hesabından bu skandalı duyuran Akkoyun, yaptığı paylaşımda müsabakanın hakemi Uğur Kam'ın lisans bilgilerini paylaşarak itirazda bulunduklarını belirtti.

BAŞVURU YAPILDIĞINI DUYURDULAR

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Bu konunun gündeme gelmesinin ardından Erenköy Acarspor, kulübün Instagram hesabından bir paylaşım yayınlayarak orta hakem Uğur Kam'ın Tunusbağı kulübünün aktif lisanslı futbolcusu olduğunu ve itiraz için başvuru yaptıklarını duyurdu.

Anahtar Kelimeler:
futbol
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