Mynet Trend

Türkiye'de eşi benzeri yok! Ziyaretçi akınına uğruyor

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | Son Güncelleme

Türkiye’de eşi benzeri olmayan ve yaklaşık 1 yılda tamamlanan bin 800 metre uzunluğundaki yürüyüş yolu ziyaretçi akınına uğruyor.

Trabzon’un Tonya ilçesindeki Canik Şelalesi’ne ulaşmak için yapılan bin 800 metre uzunluğundaki yürüyüş yolu, en çok yaşlıları sevindirdi.

Bölgenin dik yamaçlardan oluşmasından dolayı yürüme alanlarının kısıtlı olması Tonya Belediyesi’ni harekete geçirirken, yaklaşık 1 buçuk milyon TL’ye mal olan yürüyüş yolu vatandaşların hizmetine sunuldu. Kazı yapılmadan, ağaç kesilmeden ve duvar örülmeden yapılan yürüyüş yolunda ahşap zemin ve seyir teraslar yer alıyor. Fol Deresi üzerindeki Canik Şelalesi’ne ulaşmak için Tonya Belediyesi tarafından projesi hazırlanarak yapımına yaklaşık 1 yıl önce başlanılan yürüyüş yolu projesinde hiçbir kazı çalışması yapılmadı. İş makinesi sokulmadan, derenin etrafı duvarla örülmeden, ağaç kesilmeden, taşların yeri bile değiştirilmeden yapılan yürüyüş yolunun zemini doğaya uygun ahşap ile döşendi. Proje kapsamında ahşap korkuluklar ile birlikte belirli noktalarda seyir terasları yer alırken yürüyüş yolunun toplam uzunluğu ise bin 800 metre.

İlçe merkezine 700 metre uzaklıkta bulunan ve doğal güzelliği ile ön plana çıkarılmaya çalışılan Canik Şelalesi’nin turizme katkı sunması hedefleniyor. Bugünlerde havaların güneşli olmasıyla yoğun ilginin olduğu yürüyüş yolunda özellikle yaşlılarında yürümesi dikkat çekti. Yöre sakinlerinden Fatma Cora, yürüyüş yolunu yapanlara teşekkür ederek, “Yapanlardan Allah razı olsun çok iyi. Zorlanmadan çok rahat yürüyoruz. Ağaçları da kesmedikleri için çok iyi oldu. Çevreyi gezmekten insan keyif alıyor. Biz zaten doğanın yeşiline alışık olduğumuz için burasının da doğayla uyumlu olması çok güzel. Yaşlı olduğum için dik yerlerden yürürken zorlanıyordum burası düz olunca rahat rahat yürüyorum” diye konuştu.

Hacer Şahin ise, yürüyüş yolunun çok güzel olduğunu belirterek, “Bende yaşlı olduğum için yamaçlarda pek yürüyemiyordum. Burası düz, rahat rahat yürüyoruz. Çok güzel oldu” dedi.

Asiye Kalyoncu da, “İkinci kez bu yoldan yürüyorum. Çok güzel oldu. Burada yürümek beni fazla yormuyor” şeklinde konuştu.

Engin Karaçayır ise, yürüyüş yolunun şuana kadar Tonya’ya yapılan en güzel faaliyet olduğunu ifade ederek, "Tonya’da bu zamana kadar yapılmış en güzel sosyal faaliyet. Yazın çok gelen oluyor. Buranın sayesinde Tonya’ya gelen çok oluyor” ifadelerini kullandı.

Süleyman Serdar de, ilk kez geldiğini belirterek, "Harika bir şey, iyi düşünülmüş. Burası insanı rahatlatıyor diyebiliriz. Doğayı tahrip etmeden ortaya böyle bir şey çıkması çok güzel oldu” dedi.

Kaynak: İHA

Gülben Ergen'den iddialı paylaşım! Bacak dekoltesiyle sosyal medyayı salladıGülben Ergen'den iddialı paylaşım! Bacak dekoltesiyle sosyal medyayı salladı
Bir ilde alarm! 44 kişiyi kedi ve köpek ısırdıBir ilde alarm! 44 kişiyi kedi ve köpek ısırdı
Bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı! 'Allah ondan razı olsun'Bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı! 'Allah ondan razı olsun'
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
canik şelalesi Tonya Trabzon

En Çok Okunan Trend Haberler

Bursa'da iğrenç olay! Evli çift yakalandı

Bursa'da iğrenç olay! Evli çift yakalandı

Mide bulandıran olay! Gizli kamerayla izlediği ortaya çıktı

Mide bulandıran olay! Gizli kamerayla izlediği ortaya çıktı

Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi Çorum'da gerçek oldu!

Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi Çorum'da gerçek oldu!

Yer: Diyarbakır... Gelip parayı alıp çıkıyorlar

Yer: Diyarbakır... Gelip parayı alıp çıkıyorlar

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Öğrenci yurdunda 'kedi kız' paniği! Vali'den açıklama geldi

Öğrenci yurdunda 'kedi kız' paniği! Vali'den açıklama geldi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uyarılar peş peşe geliyor! Kriz masası kuruldu

Uyarılar peş peşe geliyor! Kriz masası kuruldu

Balığın dilini gören şaşkına dönüyor

Balığın dilini gören şaşkına dönüyor

Okuyucu Yorumları 10 yorum
Tebrikler işte budur insan doğayla uyumlu yaşamalıdır zaten doğaya karşı değil menfaat çıkar bekleyen yoksa herşey mümkün demekki
Hemen katarlılara satın para lağzım.
eşi yok dünyada 2'nci avrupada 1'nci ver mehteri
eşi benzeri yok mu? Kastamonu'da Horma kanyonu, 3500 metre "kanyon içi" yaklaşık 30- 40 metre yüksekte yürüyüş yolu ve yolun sonunda Ilıca Şelalesi var. netten aratın bakalım hangisi daha iyiymiş
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aynı gün içinde köpek balığı ve Akdeniz foku görüntülendi

Aynı gün içinde köpek balığı ve Akdeniz foku görüntülendi

Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi Çorum'da gerçek oldu!

Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi Çorum'da gerçek oldu!

Ankara'da Balık Festivali! 2 ton hamsi 2 saatte bitti

Akın ettiler! 2 ton hamsi 2 saatte bitti

Dünyanın uçakları Şırnak semalarında! Böyle görüntülendi

Şırnak semaları... Böyle görüntülendi

Bursa'da yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran çift tutuklandı

Bursa'da iğrenç olay! Evli çift yakalandı

Antalya'da oltaya takılan kum köpek balığı şaşkına çevirdi

Oltaya takıldı, şaşkına çevirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.