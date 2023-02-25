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"Türkiye'de fazla kaldığımda bana bir daralma geliyor" demişti! Şevval Şahin eleştirilere yanıt verdi

25.02.2023 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şevval Şahin sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve açıklamaları ile kendinden söz ettirmeye devam ediyor. 2018 Türkiye güzeli model Şahin, Armağan Çağlayan’ın programında söylediği "Türkiye'de 3 ay fazla kaldığımda bana bir daralma geliyor" cümlesi ile tepki çekmişti. Şahin, eleştirilere yanıt verdi.

"Türkiye'de fazla kaldığımda bana bir daralma geliyor" demişti! Şevval Şahin eleştirilere yanıt verdi

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yaptığı açıklamalar ile gündemde yer alıyor. Armağan Çağlayan’ın programına katılan ünlü manken Şevval Şahin’in açıklamaları eleştirilere neden olmuştu.
Şevval Şahin ülkede mutlu olup olmadığı sorulunca "Mutluyum ama Türkiye'de 3 ay fazla kaldığımda bana bir daralma geliyor ben gidip gelme taraftarıyım. Buranın enerjisi olabilir, bazen üstümde olan ilgiden daralabiliyorumdur" demişti ve tepki çekmişti.

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"GEREKSİZ BİR LİNÇ YAPILIYOR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan güzel manken, "Aslında gündem asla bu değilken ve olmaması gerekirken, özellikle ülkemiz için son zamanlarda daha önemli ve değerli şeyler için enerjimizi harcamamız gerekirken bu açıklamayı yapmak maalesef beni üzdü. Yaklaşık bir yıl önce çekilmiş bir içerikten yine benim ifade etmek istediğim tam tersini yansıtmak isteyen bazı magazin haberleri için bana gereksiz bir linç yapılıyor her zamanki gibi.." dedi.

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"ORAYA DA KENDİMİ AİT HİSSEDİYORUM"

Türkiye’de büyümediğini ve 19 yaşında Türkiye’ye aşık olup taşındığını dile getiren Şahin açıklamasında, "Sadece anlatmak istediğim tam olarak; buranın değil oranın kültürüne, bakış açısına, toplumuna daha çok alıştım. Bunlarla büyümenin verdiği his ile tabii ki oraya da kendimi ait hissediyorum. Gittiğim seyahatlerde farklı kültürlerde oldukça uzun kaldığım oluyor ve bu bende alışkanlık olması sebebiyle her yere kolaylıkla adapte olabilen ve tek bir ülkeye ait hissetmeyen birisiyim ama tabii ki bu demek değildir ki ben Türkiye'mi ve ülkemi sevmiyorum, burada olmaktan mutluluk duymuyorum." cümlelerine yer verdi.

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"BURASI BENİM VATANIM"

Ünlü isim paylaşımını, "Burası benim vatanım özümden gelen bir his ve ülkemi en iyi şekilde aşkla, heyecanla temsil etmek isteyen 19 yaşındaki kızı hatırlıyorum. Herkes her şeyi konuşabilir benim hakkımda ama benim ülkeme karşı ilgimi ve sevgimi sorgulayamazsınız. Bu hassas bir konu" cümleleri ile bitirdi.

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