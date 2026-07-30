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Türkiye'de hiç AVM olmayan 13 il açıklandı! Listede hangi şehirler var?

Türkiye'deki alışveriş merkezlerine ilişkin son rapor yayımlandı. İstanbul AVM sayısında açık ara zirvede yer alırken, resmi kriterlere göre 13 ilde ise tek bir alışveriş merkezi bile bulunmadığı ortaya çıktı.

Gökçen Kökden

Türkiye'deki alışveriş merkezlerine ilişkin son veriler, sektörün büyüme hızının yavaşladığını ortaya koydu. 2025 yılının sonunda ülke genelindeki AVM sayısı 465'e ulaşırken, en fazla alışveriş merkezine sahip il yine İstanbul oldu. Öte yandan 13 ilde ise AVM kriterlerini karşılayan tek bir alışveriş merkezi dahi bulunmadığı açıklandı.

TÜRKİYE'DE TOPLAM AVM SAYISI 465

Türkiye de hiç AVM olmayan 13 il açıklandı! Listede hangi şehirler var? 1

İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından hazırlanan "2026 Gayrimenkul Piyasası Raporu", Türkiye'deki alışveriş merkezi sektörüne ilişkin güncel tabloyu ortaya koydu. Rapora göre, 2025 yılı sonu itibarıyla Türkiye genelindeki toplam alışveriş merkezi sayısı 465'e ulaştı. Ancak sektördeki büyüme hızının son yılların en düşük seviyelerinde gerçekleştiği belirtildi.

BÜYÜME YÜZDE 1'İN ALTINDA KALDI

Raporda yer alan verilere göre, 2025 yılı boyunca AVM'lerdeki toplam kiralanabilir alan yalnızca 85 bin metrekare arttı. Bu artışın, toplam pazar büyüklüğünde yüzde 1 seviyesinin altında kalması, alışveriş merkezi sektöründe doygunluk sürecinin güçlendiğine işaret etti. Son artışla birlikte Türkiye genelindeki toplam kiralanabilir AVM alanı 13,9 milyon metrekareye yükseldi.

İSTANBUL AÇIK ARA ÖNDE

Türkiye de hiç AVM olmayan 13 il açıklandı! Listede hangi şehirler var? 2

AVM sayısında İstanbul, diğer illere büyük fark attı. Kentte bulunan 134 alışveriş merkezi, Türkiye'deki tüm AVM'lerin yaklaşık yüzde 29'unu oluşturuyor. Raporda ayrıca İstanbul'da her bin kişiye 329 metrekare kiralanabilir AVM alanı düştüğü bilgisi de yer aldı. İstanbul'u AVM yoğunluğu bakımından Ankara takip ederken, Kayseri, Bolu ve Karabük de listenin üst sıralarında yer aldı.

TÜRKİYE'NİN BU 13 İLİNDE AVM BULUNMUYOR

Raporun dikkat çeken başlıklarından biri de alışveriş merkezi bulunmayan iller oldu. Ticaret Bakanlığı'nın yürürlükteki düzenlemesine göre bir yapının AVM olarak değerlendirilebilmesi için en az 10 bin metrekare kiralanabilir alana sahip olması gerekiyor.

Bu kriter esas alındığında Türkiye'de resmi kayıtlara göre AVM bulunmayan 13 il şu şekilde sıralandı:

Amasya
Ardahan
Bartın
Burdur
Gümüşhane
Hakkari
Iğdır
Kars
Kırşehir
Kilis
Muş
Sinop
Tunceli

Söz konusu illerde farklı ölçeklerde alışveriş noktaları bulunsa da, mevcut düzenlemeye göre AVM statüsüne sahip herhangi bir merkez bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
AVM alışveriş
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