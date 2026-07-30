Dünyanın en güzel 10 kelimesi açıklandı! Türkiye'den o kelime listeye damga vurdu

Dil öğrenme platformu Babbel, dünyanın en güzel kelimelerini belirlemek için dikkat çeken bir çalışma gerçekleştirdi. 75'ten fazla dilden 223'ü aşkın kelimenin değerlendirildiği seçkide birincilik, Māori dilindeki "Kaitiakitanga" kelimesinin oldu. Türkçeden "yakamoz" ise dünyanın en güzel 15 kelimesi arasında yer aldı.

DÜNYANIN EN GÜZEL KELİMESİ "KAİTİAKİTANGA" SEÇİLDİ

Babbel'in oluşturduğu uluslararası jüri, kelimeleri yalnızca kulağa hoş gelmeleriyle değil; anlamları, kültürel derinlikleri ve dilsel özgünlükleriyle değerlendirdi.

Listenin zirvesine yerleşen Māori dilindeki "Kaitiakitanga", doğayı, toprağı, suyu ve tüm canlıları gelecek kuşaklar adına koruma ve gözetme sorumluluğunu ifade ediyor. Jüri, kelimenin hem güçlü anlamı hem de birçok dilde tek sözcükle karşılığı bulunmayan bir düşünceyi yansıtması nedeniyle öne çıktığını belirtti.

75'TEN FAZLA DİLDEN YÜZLERCE KELİME İNCELENDİ

Babbel, ilk aşamada Reddit ve TikTok'taki uluslararası dil topluluklarında öne çıkan kelimeleri derledi. Uzmanların önerileriyle genişletilen listede 75'ten fazla dilden 223'ü aşkın kelime yer aldı.

Dilbilimciler, yazarlar ve kültür alanında çalışan isimlerden oluşan jüri, önce en beğendikleri beş kelimeyi puanladı. En yüksek puanı alan 15 kelime finale kaldı.

TÜRKÇEDEN "YAKAMOZ" DA LİSTEDE

Final listesine giren Türkçe kelime "yakamoz" da dikkat çekti. Babbel, kelimeyi "ay ışığının su yüzeyinde oluşturduğu gümüşi parıltı" olarak tanımlasa da bu açıklamanın Türkçedeki sözlük anlamıyla tam olarak örtüşmediği belirtildi.

Türkçede "yakamoz", gece denizde balıkların ya da kürek hareketlerinin oluşturduğu biyolüminesans kaynaklı parıltıyı ifade ediyor. Ay ışığının su üzerindeki yansıması için ise "mehtap" sözcüğü kullanılıyor.

DÜNYANIN EN GÜZEL 15 KELİMESİ

Final listesinde yer alan kelimeler ve anlamları şöyle:

Kaitiakitanga (Māori): Doğayı gelecek kuşaklar için koruma sorumluluğu.

Yakamoz (Türkçe): Gece denizde canlıların veya hareketin oluşturduğu parıltı.

Ikigai (Japonca): Yaşam amacı.

Kintsugi (Japonca): Kırık seramikleri altınla onarma sanatı.

Saudade (Portekizce): Derin özlem.

Ubuntu (Zulu): Ortak insanlık anlayışı.

Hiraeth (Galce): Kaybedilen ya da hiç sahip olunmamış bir yere duyulan özlem.

Mamihlapinatapai (Yaghan): İki kişinin birbirinden beklediği ilk adımı anlatan bakış.

Naz (Urduca): Koşulsuz sevildiğini bilmekten doğan özgüven.

Zephyr (Yunanca): Hafif ve serin esinti.

Aura (Yunanca): Bir kişiyi çevreleyen etki veya enerji.

Luftmensch (Yidiş): Hayalleriyle yaşayan idealist kişi.

Poronkusema (Fince): Ren geyiğinin mola vermeden yürüyebileceği mesafeyi ifade eden geleneksel ölçü.

Ojalá (İspanyolca): Güçlü dilek ve umut ifadesi.

Iriy (Ukraynaca): Efsanelerde kuşların ve ruhların göç ettiği mistik diyar.