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Türkiye'de ilk sırada! Yenice kapya biberi tescillendi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
27.03.2021 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale El Halısı, Ezine Peyniri, Bayramiç Beyazı, Bayramiç Elması ve Bozcaada Çavuş Üzümü'nün ardından Yenice ilçesinde yetiştirilen kapya biberi için de Yenice Ziraat Odası 13 Mart 2020'de Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurdu. Kurum tarafından yapılan inceleme sonunda, kapya biberi için 10 Mart 2021'de coğrafi işaret onayı alındı.

Türkiye'de ilk sırada! Yenice kapya biberi tescillendi

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde yetiştirilen kapya biberi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilerek, coğrafi işaret aldı. Coğrafi işaret alan bir diğer ürün ise Geyikli zeytinyağı oldu.

ÇANAKKALE KAPYA BİBERİ ÜRETİMİNDE TÜRKİYE'DE BİRİNCİ SIRADA

Çanakkale, 71 bin 755 dekar arazide, yıllık 265 bin 974 ton kapya biber üretimiyle, Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl Türkiye'de 1 milyon 291 bin ton salçalık biber üretilirken, bunun 266 bin tonu tek başına Çanakkale topraklarında yetiştirildi. Bu üretim miktarıyla Çanakkale, Türkiye'deki kapya biber ihtiyacının yüzde 21'ini karşıladı. Çanakkale'de kapya biber üretimi en fazla yüzde 57 ile Yenice ilçesinde yapılıyor.

GEYİKLİ ZEYTİNYAĞI DA COĞRAFİ İŞARET ALDI

Öte yandan, Ezine ilçesi Geyikli beldesinde yetiştirilen zeytinyağı için S.S. Geyikli Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından 20 Şubat 2020 tarihinde coğrafi işaret için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapıldı. Geyikli zeytinyağı için, 1 Mart 2021 tarihinde coğrafi işaret onayı alındı.

Çanakkale'de, 326 bin 734 dekar alanda zeytin üretimi yapılıyor. Coğrafi tescil işareti alan Geyikli beldesindeki zeytinyağı üretimi ise,17 köyde toplam 93 bin 192 dekar alanda gerçekleştirilirken, bölgedeki zeytinyağı üretiminin yaklaşık yüzde 29'unu karşılıyor.

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Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, kentte 115 farklı ürünün üretildiğini, bu ürünlerden 47'sinin ülke üretiminde ilk 10 sırada yer aldığını söyledi.

Çanakkale'nin, tarım ve hayvancılığının lokomotif şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Erdem Karadağ, şunları söyledi: "Coğrafi işaretli ürünler, bulunduğu ülkenin, şehrin ve bölgenin tanıtılmasında büyük öneme sahiplerdir. Ülkelerin ve yörelerin tanıtımını sağlayarak turizme katkıda bulunur, ülkelere marka şehirler, bölgeler kazandırır, kültürü-tarihi yarınlara taşır. Coğrafi işaret, üretilen ürünün kaynağını ve özelliklerini tanımlayan, ürünün kalitesini belgeleyen bir işarettir. Coğrafi işaretler, ürüne pazarlama gücü katar ve ürünün gerçek üreticilerini koruyarak kırsal kalkınmaya aracılık edip ülke ekonomisine katkı sağlar. Geleneksel bilgi ve kültürel değerlerimizin korunması açısından büyük öneme sahip olan coğrafi işaretler, üreticiye de pazarlama konusunda büyük avantajlar sağlamaktadır. Tüketicilerin coğrafi işaret amblemi olan ürünleri daha çok tercih etmesi bu ürünlerin satış değerini yükseltmektedir. İlimizde Coğrafi İşaret Tescili almış 5 ürün bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla 'Çanakkale El Halısı, Ezine Peyniri, Bayramiç Beyazı, Bayramiç Elması ve Bozcaada Çavuş Üzümü'dür. Coğrafi işaret tescili alan altıncı ürün ise 'Geyikli Zeytinyağı' oldu. Yedinci ürün ise 'Yenice Kırmızı Biberi."

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(DHA)

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