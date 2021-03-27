Türkiye'de ilk sırada! Yenice kapya biberi tescillendi

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde yetiştirilen kapya biberi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilerek, coğrafi işaret aldı. Coğrafi işaret alan bir diğer ürün ise Geyikli zeytinyağı oldu.

ÇANAKKALE KAPYA BİBERİ ÜRETİMİNDE TÜRKİYE'DE BİRİNCİ SIRADA

Çanakkale, 71 bin 755 dekar arazide, yıllık 265 bin 974 ton kapya biber üretimiyle, Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl Türkiye'de 1 milyon 291 bin ton salçalık biber üretilirken, bunun 266 bin tonu tek başına Çanakkale topraklarında yetiştirildi. Bu üretim miktarıyla Çanakkale, Türkiye'deki kapya biber ihtiyacının yüzde 21'ini karşıladı. Çanakkale'de kapya biber üretimi en fazla yüzde 57 ile Yenice ilçesinde yapılıyor.

GEYİKLİ ZEYTİNYAĞI DA COĞRAFİ İŞARET ALDI

Öte yandan, Ezine ilçesi Geyikli beldesinde yetiştirilen zeytinyağı için S.S. Geyikli Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından 20 Şubat 2020 tarihinde coğrafi işaret için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapıldı. Geyikli zeytinyağı için, 1 Mart 2021 tarihinde coğrafi işaret onayı alındı.

Çanakkale'de, 326 bin 734 dekar alanda zeytin üretimi yapılıyor. Coğrafi tescil işareti alan Geyikli beldesindeki zeytinyağı üretimi ise,17 köyde toplam 93 bin 192 dekar alanda gerçekleştirilirken, bölgedeki zeytinyağı üretiminin yaklaşık yüzde 29'unu karşılıyor.