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Türkiye'de ilk: Talepler üzerine pastırmanın turşusu yapıldı

Kayseri'de yıllardır farklı ürünlerden turşu yapan turşucu Şerafettin Kaya, müşterilerinden gelen talepler üzerine Türkiye'de bir ilke imza atarak pastırmanın turşusunu yaptı. Tarihi binlerce yıl öncesinden gelen ve çemenleri temizlenen pastırma, özel turşu suyuyla buluşturularak farklı bir lezzete dönüştürüldü.

Türkiye'de ilk: Talepler üzerine pastırmanın turşusu yapıldı

Kayseri'de turşuculuk yapan Şerafettin Kaya, kentle özdeşleşen pastırmayı turşuyla buluşturduklarını belirterek, ürünün ilk denemelerden itibaren büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Pastırmanın turşusunu yapma fikrinin müşterilerden gelen talepler üzerine ortaya çıktığını ifade eden Kaya; "Kayseri'de olmamız hasebiyle en son geldiğimiz noktada çeşitli turşuları yaptık. Yalnız eksiğimiz pastırmaydı. Bunu birçok müşterimiz bize söyledi. Biz de denedik, tadına baktık, lezzetine baktırdık. Güzel bir etkileşim aldı" dedi.

Hazırladıkları ürünü üniversitedeki gastronomi öğrencilerine de tattırdıklarını aktaran Kaya, "Üniversitenin programına tanıttık. Gastronomi öğrencilerinin elinden zor aldık. Herkes yedi, geri dönüşü gerçekten güzel oldu" diye konuştu.

Pastırmanın turşusunu hazırlarken daha önce kullandıkları yöntemlerden farklı bir uygulama yapmadıklarını belirten Kaya, "Yapmış olduğumuz çeşitli turşulardan farklı bir yöntem izlemedik. Yine balık ve yumurtada kullanmış olduğumuz turşu suyuyla pastırmayı buluşturduk. Pastırmanın çemenlerini aldıktan sonra tuzlu olan bölümüyle güzel bir turşu elde etmiş olduk" ifadelerini kullandı.

Turşucu Şerafettin Kaya; pastırma turşunun diliminin 100 TL olarak satıldığını da sözlerine ekledi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Pastırma
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