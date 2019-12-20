Mynet Trend

Türkiye'de kahreden tablo! Yüzde 90'ı kurudu

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | Son Güncelleme

Bursa'daki ovaların yüzde 80'ini sulayan Kestel ilçesi sınırları içinde yer alan Gölbaşı'nın yüzde 90'ı kurudu. Havadan çekilen kareler ise durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Çiftçilerse Gölbaşı'ndaki bu vahim tablo karşısında ne yapacağını şaşırmış durumda.

Uludağ’dan gelen dere ve civar dağlardan akan sularla beslenen ve ovanın yüzde seksenini sulayan göl kurudu. 3 bin dönüm üzerine kurulu gölde bu yıl aşırı oluşan kuruma, Bursa ovasında dünyanın en kaliteli meyve ve sebzesini yetiştiren çiftçiyi kara kara düşündürüyor.

ÇİFTÇİLER YARDIM BEKLİYOR

Ovaya kurulan fabrikaların yer altı sularını büyük oranda çekmesiyle birlikte sondajlarla da su ihtiyacını karşılamayan çiftçiler yetkililerden yardım bekliyor. Önceki yıllarda 5 metreden su çıkan ovada artık 250 metreden su çıkıyor. Ovayı besleyen gölün de kuruması üzerine çiftçiler ne yapacağını düşünüyor.

'SANAYİCİNİN DÜŞMANI DEĞİLİZ'

Sanayicilerin ovanın suyunu aşırı derecede kullandığını belirten Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, "Bursa ovasının büyük oranda su ihtiyacını karşılayan Gölbaşı gölü kurudu. Biz sanayicinin düşmanı değiliz. Ovada 250 metre yerin altından su çekiliyor. Eskiden elinle kazınca su çıkan ovadan bugün 150 metre aşağıda su bulamıyoruz. Bu göl Bursa ovasının can damarı. Tek su kaynağı bu göl. Kuraklık devam ederse işimiz zor" dedi.(İHA)


Yer: Kütahya! Traktörün pulluğuna takıldı Yer: Kütahya! Traktörün pulluğuna takıldı
Emma Watson, sevgilisi olmadığını ve 'kendisiyle ilişkide olduğunu' söyledi: Bekarlık, mutluluk mu demek?Emma Watson, sevgilisi olmadığını ve 'kendisiyle ilişkide olduğunu' söyledi: Bekarlık, mutluluk mu demek?
9 yaşındayken oldu, 47 yıldır böyle yaşıyor... "Hayatım karardı"9 yaşındayken oldu, 47 yıldır böyle yaşıyor... "Hayatım karardı"
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa kestel Su kuraklık

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Öğrenci yurdunda 'kedi kız' paniği! Vali'den açıklama geldi

Öğrenci yurdunda 'kedi kız' paniği! Vali'den açıklama geldi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uyarılar peş peşe geliyor! Kriz masası kuruldu

Uyarılar peş peşe geliyor! Kriz masası kuruldu

Balığın dilini gören şaşkına dönüyor

Balığın dilini gören şaşkına dönüyor

Okuyucu Yorumları 9 yorum
AKP iktidarı başta olduğu surece kuraklık işsizlik her türlü musibet gelir aha buraya yazıyorum
iyice kurusunda toki girer oraya suyu napıcaz
Daha bunlar iyi gunler
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balat'ta takip ettiği kadını taciz eden şüpheli tutuklandı

İğrenç olayda flaş gelişme!

Konya'da tedirgin eden olay! Obruk sayısı 350'ye ulaştı

Gün geçtikçe sayısı artıyor! 350'ye ulaştı

Televizyon dizisini özel kostümler giyip izliyorlar

Televizyon dizisini özel kostümler giyip izliyorlar

Balat'taki sapık yakalandı

Balat'taki sapık yakalandı

Türkiye’de 68 kilogramlık göktaşı bulundu

Türkiye’de 68 kilogramlık göktaşı bulundu

Rabia Kaçmaz davasında kan donduran sözler

Rabia Kaçmaz davasında kan donduran sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.