Türkiye’de küçük bir ada ülkesi olduğunu biliyor muydunuz?

Gölyazı köyü Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Uluabat gölü kıyısında yer alan şirin mi şirin bir balıkçı köyü. Eski adı Apolyont olan bu eski bir Rum köyü hala bünyesinde eski Rum evlerini barındırmakta ve kalenin belli bir kısmını bu günlere taşımaktadır.

Efsaneye göre Ordyes Çayı Bandırma’dan denize dökülürmüş. Bu çayın bulunduğu yerde Melde Krallığı, bugünkü Ulubat Gölü’nün olduğu yerde de Apollonia Krallığı bulunurmuş. Melde Kralı birgün Apollonia Kralı’nın kızını oğluna ister. Ancak Apollonia Kralı’nın kızı bu evliliğe razı değildir. Apolonia Kralı da kızını korumak için bir tepe üstüne bir saray yaptırır. Kızını burada tehlikelerden uzak tutmaya çalışır. Ancak Melde Kralı bu durumdan hiç hoşlanmaz ve intikam ateşiyle yanıp tutuşur. Ordyes Çayı’nın yolunu değiştirerek tüm Apollonia Krallığının sular altında kalmasına neden olur. Prensesin kaldığı saray da sularla çevrili hale gelir ve bir ada olarak kalır. Efsaneye göre bugünkü Uluabat Gölü bu şekilde oluşmuştur.

Gölyazı köyü Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Uluabat gölü kıyısında yer alan şirin mi şirin bir balıkçı köyü. Eski adı Apolyont olan bu eski bir Rum köyü hala bünyesinde eski Rum evlerini barındırmakta ve kalenin belli bir kısmını bu günlere taşımaktadır.