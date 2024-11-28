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Türkiye'de o maçlar yayınlanmayacak! Saran Medya'da alınan ceza sonrası flaş karar

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.11.2024 16:24
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RTÜK'ün yasadışı bahis reklamı önlemleri sonrası Saran Medya'ya en üst sınırdan ceza kesilmişti. Elinde İtalya Serie A ve İspanya La Liga'nın yayın haklarını bulunduran Saran Medya, bu cezanın ardından tüm maç yayınlarını durdurma kararı aldı.

Türkiye'de o maçlar yayınlanmayacak! Saran Medya'da alınan ceza sonrası flaş karar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) aldığı cezai karar, Saran Medya’yı harekete geçirdi. Yasadışı bahis reklamı yazılarını yayına verdikleri gerekçesiyle ceza alan Saran Medya, maç yayınlarını durdurma kararı aldı.

AÇIKLAMA YAPTILAR

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Açıklamada, “Haksız cezalar, spor severlerin kaliteli yayınlara erişimini engellemekte, sektörümüzü olumsuz etkilemektedir” ifadeleri yer aldı.

TÜM MAÇ YAYINLARI DURDURULDU

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Saran Medya’nın aldığı karar doğrultusunda, Türk futbol severler artık Serie A ve La Liga maçlarını bu hafta sonu izleyemeyecek. İtalya'da forma giyen Kenan Yıldız ve İspanya'da forma giyen Arda Güler'in maçları bu hafta Türkiye'de yayınlanmayacak.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

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Anahtar Kelimeler:
Serie A La Liga
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