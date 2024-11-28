Türkiye'de o maçlar yayınlanmayacak! Saran Medya'da alınan ceza sonrası flaş karar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) aldığı cezai karar, Saran Medya’yı harekete geçirdi. Yasadışı bahis reklamı yazılarını yayına verdikleri gerekçesiyle ceza alan Saran Medya, maç yayınlarını durdurma kararı aldı.

AÇIKLAMA YAPTILAR

Açıklamada, “Haksız cezalar, spor severlerin kaliteli yayınlara erişimini engellemekte, sektörümüzü olumsuz etkilemektedir” ifadeleri yer aldı.

TÜM MAÇ YAYINLARI DURDURULDU

Saran Medya’nın aldığı karar doğrultusunda, Türk futbol severler artık Serie A ve La Liga maçlarını bu hafta sonu izleyemeyecek. İtalya'da forma giyen Kenan Yıldız ve İspanya'da forma giyen Arda Güler'in maçları bu hafta Türkiye'de yayınlanmayacak.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA