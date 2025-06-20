Türkiye'de tartışma konusu olan 'okul ücretleriyle' ilgili çarpıcı değerlendirme! "İngiltere'de kraliyet ailesindeki çocuğun gittiği ücretten iki kat fazla"

Türkiye'de artan yaşam maliyetleri, gündemin bir numaralı konusu durumunda. En önemli konulardan biri ise eğitim. Özel okullarda her sene gelen zam oranları ailelerin belini bükmüş durumda.

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİNDEKİ ZAM ORANLARI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Okulların zam oranları her yıl anaokulundan üniversitelere kadar ciddi boyutlara ulaşırken, ortaya çıkan bütçe tartışmaların en üst sırasında yer alıyor.

ÇARPICI 'OKUL ÜCRETİ' DEĞERLENDİRMESİ

Konuyla ilgili olarak çarpıcı bir değerlendirme geldi. A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal CNBC-E'de katıldığı programda gündem yaratacak bir açıklama yaptı.

"BİZİMKİ ONUN İKİ KATI"

Türkiye ile İngiltere arasındaki okul ücretlerini değerlendiren Atılal, "Türkiye'deki bir okulun ücretiyle İngiltere'de kraliyet ailesindeki çocuğun gittiği ücret arasında döviz bazlı yarı yarıya fark var. Biz iki katına çıkmışız, onlar yarısı. Onlar yarı yarıya. Bizimki onun iki katı" dedi.