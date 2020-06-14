SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Türkiye'de transfer sezonu için tarih verildi

Türkiye'de transfer sezonu için tarih verildi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 14.06.2020 17:58 | Son Güncelleme

Türkiye'de yaz transfer sezonu 1 Temmuz 2020 tarihinde başlayacak, 22 Eylül 2020 tarihinde bitecek.

Türkiye'de transfer sezonu için tarih verildi

FIFA’nın aldığı karar ile Türkiye'de yaz transfer sezonu 1 Temmuz 2020 tarihinde başlayacak, 22 Eylül 2020 tarihinde sona erecek.

EaexxlUXQAEFKHW

İŞTE TARİHLER

Türkiye: 1 Temmuz - 22 Eylül
İngiltere: 19 Haziran - 10 Eylül
İspanya: 1 Temmuz - 14 Eylül
Fransa: 1 Temmuz - 18 Eylül
İtalya: 1 Temmuz - 2 Eylül
Almanya: 1 Temmuz - 2 Eylül

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Öptüm ama prens olmadı''Öptüm ama prens olmadı'
Kasımpaşa'dan muhteşem geri dönüş!Kasımpaşa'dan muhteşem geri dönüş!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

Adalet Bakanı Gül'den 'Başak Demirtaş' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'Başak Demirtaş' açıklaması

'Fenerbahçe 5 transfer yapmalı'

'Fenerbahçe 5 transfer yapmalı'

'Caner Erkin F.Bahçe'ye dönsün'

'Caner Erkin F.Bahçe'ye dönsün'

Beşiktaş ve G.Saray'ın eski oyuncusu vefat etti

Beşiktaş ve G.Saray'ın eski oyuncusu vefat etti

Bir futbolcu koronavirüse yakalandı

Bir futbolcu koronavirüse yakalandı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kaşıyorlar ama neyi kaşıyorlar?

Kaşıyorlar ama neyi kaşıyorlar?

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Arda Turan bayramları karıştırdı!

Arda Turan bayramları karıştırdı!

Bu lig oynanmayacak

Bu lig oynanmayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de transfer sezonu için tarih verildi

Transfer sezonunun tarihi açıklandı!

ÖZET | Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maç sonucu: 1-2

Kasımpaşa'dan muhteşem geri dönüş!

Göztepe Trabzonspor maçı canlı izle | bein sports 2 izle şifresiz yayın

Göztepe'nin konuğu lider Trabzonspor

Fenerbahçe ve Beşiktaş Umar Sadiq'in peşinde

Fenerbahçe ve Beşiktaş onun peşinde

Bakan Kasapoğlu'nun "Hagi mi, Alex mi" anketi büyük ilgi gördü

"Hagi mi, Alex mi" anketi büyük ilgi gördü

Süper Lig’de golcülerin yarışı alev alacak

Golcülerin yarışı alev alacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.