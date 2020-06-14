Türkiye'de transfer sezonu için tarih verildi

FIFA’nın aldığı karar ile Türkiye'de yaz transfer sezonu 1 Temmuz 2020 tarihinde başlayacak, 22 Eylül 2020 tarihinde sona erecek.
Türkiye: 1 Temmuz - 22 Eylül
İngiltere: 19 Haziran - 10 Eylül
İspanya: 1 Temmuz - 14 Eylül
Fransa: 1 Temmuz - 18 Eylül
İtalya: 1 Temmuz - 2 Eylül
Almanya: 1 Temmuz - 2 Eylül
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