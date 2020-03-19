Türkiye'de tüm ligler ertelendi! İşte detaylar!

Koronavirüs salgını nedeniyle avrupa'nın çeşitli liglerinde erteleme kararı çıkmıştı. Tüm dünyanın gözü Türkiye liglerine çevrilmişken Gençlik ve Spor Bakanlığı kararını verdi. Yapılan açıklamaya göre Türkiye'de tüm ligler geçici bir süreliğine askıya alındı.

"ÜSTESİNDEN GELİYORUZ.."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: "Koronavirüs salgınıyla mücadelemiz devam ediyor. Türkiye olarak salgın ortaya çıktığı andan itibaren hızlı ve etkin önlemlerle bu işin üstüne giden birkaç ülkeden biriyiz."

"TEDBİRLERE UYULMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Kasapoğlu: Devletimizin tüm kurumları ellerinden geleni yapıyor. Tedbirlere harfiyen uyulması çok önemli.

"EURO 2020'DE ERTELENDİ..."

Kasapoğlu: "Virüsün en çok etkilediği alanlardan biri spor. Salgının kontrol altına alınamadığı birçok ülkede müsabakalar ertelenmiş durumda. UEFA'da da EURO 2020'nin 1 yıl ertelenmesi kararı alındı."

"YÜRÜYÜŞÜMÜZ DEVAM EDECEK..."

Kasapoğlu: "Spor camiamızla birlikte, bu süreç sonrasında da sporumuzun, gençliğimizin ileri vakıf olan yürüyüşü devam edecektir."