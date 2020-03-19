Türkiye'de tüm ligler ertelendi! İşte detaylar!

Koronavirüs salgını nedeniyle avrupa'nın çeşitli liglerinde erteleme kararı çıkmıştı. Tüm dünyanın gözü Türkiye liglerine çevrilmişken Gençlik ve Spor Bakanlığı kararını verdi. Yapılan açıklamaya göre Türkiye'de tüm ligler geçici bir süreliğine askıya alındı.
"ÜSTESİNDEN GELİYORUZ.."
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: "Koronavirüs salgınıyla mücadelemiz devam ediyor. Türkiye olarak salgın ortaya çıktığı andan itibaren hızlı ve etkin önlemlerle bu işin üstüne giden birkaç ülkeden biriyiz."
"TEDBİRLERE UYULMASI ÇOK ÖNEMLİ"
Kasapoğlu: Devletimizin tüm kurumları ellerinden geleni yapıyor. Tedbirlere harfiyen uyulması çok önemli.
"EURO 2020'DE ERTELENDİ..."
Kasapoğlu: "Virüsün en çok etkilediği alanlardan biri spor. Salgının kontrol altına alınamadığı birçok ülkede müsabakalar ertelenmiş durumda. UEFA'da da EURO 2020'nin 1 yıl ertelenmesi kararı alındı."
"YÜRÜYÜŞÜMÜZ DEVAM EDECEK..."
Kasapoğlu: "Spor camiamızla birlikte, bu süreç sonrasında da sporumuzun, gençliğimizin ileri vakıf olan yürüyüşü devam edecektir."
"SEYİRCİSİZ OYNAMA KARARINI UYGULADIK"
Kasapoğlu: "Seyircili oynanan müsabakaların, seyircisiz oynanması kararı almıştık. Bu uygulandı. Bunu avrupada en önce yapan biziz."
"LİGLERİ ERTELEDİK"
Kasapoğlu:"Hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir."
TFF Başkanı Nihat Özdemir açıklama yapıyor...
Nihat Özdemir: "Türk futboluna önemli yön çizecek bazı kararlar aldık. Liglerimizi erteliyoruz. Tarih konusunda yapacağımız çalışmalar sonucunda karar vereceğiz."
"TARİHİ KISA SÜRE İÇİNDE BELİRLEYECEĞİZ"
Nihat Özdemir: "En kısa süre içerisinde çalışmalarımızı tamamlayacağız. Liglerin yeniden seyircili oynanacağı tarihi kısa süre içerisinde belirleyeceğiz."
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