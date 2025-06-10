Türkiye'de yılın transfer çalımı geliyor! Fenerbahçe ile Galatasaray'ın ilgilendiği Leroy Sane imza aşamasında...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Alman yıldız Leroy Sane için Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe de devreye girmiş ve sarı-kırmızılıların önüne geçtiği iddia edilmişti. Alman basınından gelen son haberlere göre; Galatasaray, Leroy Sane'yi bitirmek üzere...

EN YÜKSEK TEKLİF TÜRKİYE'DEN

Bayern Münih'ten ayrılmak isteyen Leroy Sane, menajerine verdiği talimat doğrultusunda takım aramaya başlamıştı. Şu ana kadar kendisine yapılan en yüksek teklifi Türkiye'den alan Sane'nin Fenerbahçe ile yakın temasta olduğu aktarılmıştı.

ALMAN BASINI YAZDI! GALATASARAY ÖNE GEÇTİ

Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Leroy Sane için Galatasaray'ın vites arttırarak bir adım öne geçtiği ve Alman oyuncuyla imza aşamasına geldiği yazıldı. Leroy Sane'nin henüz karar vermediği ve düşünmek için süre istediği ifade edildi.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe’nin Leroy Sane'ye 12 milyon Euro net maaş önerdiği ve her yıl için 5 milyon Euro imza parası verdiği iddia edildi.