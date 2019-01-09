Avrupa'nın en güzel kasabaları arasında gösterilen, "Küçük Venedik" olarak nitelendirilen Uluabat Gölü'ne kıyı Gölyazı Mahallesi, kar yağışının ardından oluşan beyaz örtüsüyle farklı bir güzelliğe büründü.

Türkiye’deki "Küçük Venedik" beyaz örtüsüyle ayrı güzel

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bursa'nın Nilüfer Belediyesi öncülüğünde devam eden kazılarda ortaya çıkarılan buluntulara göre, yaklaşık 2 bin 600 yıl önce yaşamın başladığı Gölyazı, eşsiz doğal güzelliğiyle ilgi görüyor.

Japon Seyahat Acentaları Birliği (JATA) tarafından "Avrupa'nın en güzel 30 kasabası" arasında gösterilen, yağışların fazla olduğu dönemlerde göl suyunun yükselip evlerin önüne kadar gelmesi dolayısıyla "Küçük Venedik" olarak nitelendirilen yarımada üzerine kurulu mahalle, ilkbahar ve yaz aylarında daha fazla ziyaretçi ağırlasa da kışın da beyaz örtüsüyle görsel şölen sunuyor.

Yoğun kar yağışının ardından, tamamen beyaz örtüyle kaplanan Gölyazı'ya gelen ziyaretçiler, talebe göre gölde balıkçı ve saltanat kayıklarıyla gezinti yapabiliyor.

Gölyazı Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Atilla Yılmaz yaptığı açıklamada, Gölyazı'yı son yıllarda binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini söyledi.

Adaya ilginin giderek arttığını vurgulayan Yılmaz, bu durumunun özellikle Gölyazı'nın turizm geleceği açısından önemli olduğunu ifade etti.