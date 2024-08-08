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  4. Türkiye'den de teklifler alan Portekizli futbolcu Pepe, 41 yaşında futbolu bıraktı

Türkiye'den de teklifler alan Portekizli futbolcu Pepe, 41 yaşında futbolu bıraktı

08.08.2024 20:41
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Kariyerinde son olarak ülkesinin Porto takımında forma giyen Portekizli stoper Pepe, futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. Türkiye başta olmak üzere birçok Avrupa takımından teklif alan Pepe, futbolculuk kariyerini sona erdirdi.

Porto ile sözleşmesi sona eren 41 yaşındaki Pepe, futbolu bıraktığını duyurdu. Alagoano altyapısında futbola başlayan Pepe, sırasıyla Maritimo, Porto, Real Madrid ve Beşiktaş'ta oynadı.

BEŞİKTAŞ'TAN PORTO'YA GERİ DÖNMÜŞTÜ

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2018-2019 sezonunun devre arasında Porto'ya dönen tecrübeli oyuncu, Portekiz ekibinin 5,5 sezon formasını giydikten sonra sahalara veda etti.

EN YAŞLI FUTBOLCU OLARAK TARİHE GEÇMİŞTİ

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Portekiz formasıyla mücadele eden Pepe, organizasyon tarihinde forma giyen en yaşlı oyuncu ünvanının sahibi oldu.

3 KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANDI

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Kariyerine çok sayıda kupa sığdıran Pepe, Portekiz ile EURO 2016'da şampiyonluk yaşadı. Pepe, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını da 3 kez kaldırdı.Bu içerik Emre Şen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Portekiz Pepe beşiktaş porto
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