Türkiye'den de teklifler alan Portekizli futbolcu Pepe, 41 yaşında futbolu bıraktı

Porto ile sözleşmesi sona eren 41 yaşındaki Pepe, futbolu bıraktığını duyurdu. Alagoano altyapısında futbola başlayan Pepe, sırasıyla Maritimo, Porto, Real Madrid ve Beşiktaş'ta oynadı.

BEŞİKTAŞ'TAN PORTO'YA GERİ DÖNMÜŞTÜ

2018-2019 sezonunun devre arasında Porto'ya dönen tecrübeli oyuncu, Portekiz ekibinin 5,5 sezon formasını giydikten sonra sahalara veda etti.

EN YAŞLI FUTBOLCU OLARAK TARİHE GEÇMİŞTİ

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Portekiz formasıyla mücadele eden Pepe, organizasyon tarihinde forma giyen en yaşlı oyuncu ünvanının sahibi oldu.

3 KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANDI

Kariyerine çok sayıda kupa sığdıran Pepe, Portekiz ile EURO 2016'da şampiyonluk yaşadı. Pepe, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını da 3 kez kaldırdı.Bu içerik Emre Şen tarafından yayına alınmıştır