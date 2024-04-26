Türkiye'den Ergin Ataman'a büyük destek!

Panathinaikos, EuroLeague Play-Off serisi 2'nci maçında dün akşam sahasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i konuk etti. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, karşılaşmadan 95-79 galip ayrılarak seride durumu 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın ardından soyunma odası koridorlarında yaşanan tartışmalar dikkat çekti. Panathinaikos ve aynı zamanda A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maccabi Tel Aviv teknik ekibinden birisinin kendisini tehdit ettiğini söyleyen Ataman, "Gerçekten çok tuhaf. Her zaman korumaya çalıştığım harika bir organizasyon (EuroLeague) bana karşı bir açıklama yapıyor ve lige zarar verdiğimi söylüyor. Yanlış bir şey yaptıysam cezamı verip geçin. Neden bana karşı açıklama yayınlayıp birilerini provoke ediyorsunuz? Bugün maçtan sonra soyunma odasına giderken Maccabi teknik ekibinden biri bana ‘İsrail’de görüşeceğiz, Siyonist’lerin sana neler yapacağını göreceğiz’ dedi. Kim olduğunu bilmiyorum, üzerinde akreditasyon kartı yoktu. Ben Ergin Ataman’ım. Türkiye Milli Takımı’nın koçuyum ve Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız" şeklinde konuştu.

Yaşananların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ergin Ataman'ın yanında olduğunu ifade etti. Bakan Bak, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ergin Ataman, A Milli Basketbol Takımımızın başantrenörü ve ülkemizi temsil eden kıymetli bir spor insanıdır. Başarılarıyla gurur duyduğumuz ve gittiği her yerde ülkesine olan sevgisini dile getirmiş hocamızın yanındayız" cümlelerine yer verdi.





