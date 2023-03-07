MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Türkiye'den gittikten sonraki paylaşımları dikkat çekmişti! Erdem Baş'tan Nagehan Alçı'ya sert sözler

Türkiye'den gittikten sonraki paylaşımları dikkat çekmişti! Erdem Baş'tan Nagehan Alçı'ya sert sözler

07.03.2023 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nagehan Alçı, Altılı Masa gündemdeyken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olmasına dair "Hem cumhurbaşkanı yardımcılığı hem de belediye başkanlığı çok otoriter bir tasavvur" dedi. Türkiye'den gittikten sonraki paylaşımları dikkat çeken oyuncu Erdem Baş ise kendini tutamadı.

Türkiye'den gittikten sonraki paylaşımları dikkat çekmişti! Erdem Baş'tan Nagehan Alçı'ya sert sözler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olmasına dair gündeme Nagehan Alçı sessiz kalmadı.

Alçı bu öneriye ilişkin olarak "Hem cumhurbaşkanı yardımcılığı hem de belediye başkanlığı çok otoriter bir tasavvur" diye konuştu.

Bu sözlere ise oyuncu Erdem Baş'tan tepki geldi. Çocuklar Duymasın, Seksenler ve Ayrılsak da Beraber gibi dizilerle bilinen oyuncu Erdem Baş, kendisine yeşil kart çıkınca Amerika'ya yerleşen ve orada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Erdem Baş Alçı'ya sert ifadeler kullandı.

Ekran Alıntısı

SERT İFADELER KULLANDI

Alçı'nın açıklamalarının olduğu videoyu paylaşan Erdem Baş şunları yazdı:

Başörtülü pozuna yorum yağdı! Başörtülü pozuna yorum yağdı!

"Yavuz hırsız ev sahibi bastırır dedim dün, o ne demek dediler. Google'da ne yazıyor bakın; edepsiz, arsız, ahlâksız, şarlatan, öyle kimseler vardır ki bunlar suç işlemekle kalmazlar, işledikleri suçu reddettikleri gibi, suçu, zarar verdikleri kimseye yüklemeye ve onu susturmaya çalışır."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şebnem Ferah'ın şarkı sözleri gündem olduŞebnem Ferah'ın şarkı sözleri gündem oldu
Akşener masaya dönünce kendini tutamadıAkşener masaya dönünce kendini tutamadı
Türkiye'yi terk etmişti! Son hali merak edildi... "Farklı ülkede olmak..."Türkiye'yi terk etmişti! Son hali merak edildi... "Farklı ülkede olmak..."
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Nagehan Alçı ele

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası Meral Akşener'den ilk yorum

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası Meral Akşener'den ilk yorum

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu! AK Parti'den ilk açıklama geldi... Dikkat çeken Saadet Partisi tepkisi

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu! AK Parti'den ilk açıklama geldi... Dikkat çeken Saadet Partisi tepkisi

Tuğba Ekinci oy istedi! "Gece 24.00'ten sonra..."

Tuğba Ekinci oy istedi! "Gece 24.00'ten sonra..."

Erdoğan'dan seçim mesajı! 'İçimize sindiremeyiz'

Erdoğan'dan seçim mesajı! 'İçimize sindiremeyiz'

Meral Akşener'in o halleri sosyal medyada gündem oldu

Meral Akşener'in o halleri sosyal medyada gündem oldu

Adaylık açıklaması sonrasında Cem Yılmaz'dan peş peşe paylaşımlar

Adaylık açıklaması sonrasında Cem Yılmaz'dan peş peşe paylaşımlar

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.