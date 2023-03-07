Türkiye'den gittikten sonraki paylaşımları dikkat çekmişti! Erdem Baş'tan Nagehan Alçı'ya sert sözler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olmasına dair gündeme Nagehan Alçı sessiz kalmadı.

Alçı bu öneriye ilişkin olarak "Hem cumhurbaşkanı yardımcılığı hem de belediye başkanlığı çok otoriter bir tasavvur" diye konuştu.

Bu sözlere ise oyuncu Erdem Baş'tan tepki geldi. Çocuklar Duymasın, Seksenler ve Ayrılsak da Beraber gibi dizilerle bilinen oyuncu Erdem Baş, kendisine yeşil kart çıkınca Amerika'ya yerleşen ve orada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Erdem Baş Alçı'ya sert ifadeler kullandı.

SERT İFADELER KULLANDI

Alçı'nın açıklamalarının olduğu videoyu paylaşan Erdem Baş şunları yazdı:

"Yavuz hırsız ev sahibi bastırır dedim dün, o ne demek dediler. Google'da ne yazıyor bakın; edepsiz, arsız, ahlâksız, şarlatan, öyle kimseler vardır ki bunlar suç işlemekle kalmazlar, işledikleri suçu reddettikleri gibi, suçu, zarar verdikleri kimseye yüklemeye ve onu susturmaya çalışır."



