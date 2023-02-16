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  4. Türkiye deniyordu, yeni rotası herkesi şaşırttı! Galatasaray'ın istediği İlkay Gündoğan Barcelona yolcusu

Türkiye deniyordu, yeni rotası herkesi şaşırttı! Galatasaray'ın istediği İlkay Gündoğan Barcelona yolcusu

16.02.2023 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin formasını giyen ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan İlkay Gündoğan'ın ismi Galatasaray ile anılırken, Sarı-Kırmızılı ekibe kötü haber geldi. İşte detaylar...

Türkiye deniyordu, yeni rotası herkesi şaşırttı! Galatasaray'ın istediği İlkay Gündoğan Barcelona yolcusu
İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
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Uzun yıllardır İngiltere Premier Lig devi Manchester City'de top koşturan ve sezon sonunda İngiliz ekibi ile olan sözleşmesi sona erecek olan İlkay Gündoğan için ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

"ACELEM YOK" DEMİŞTİ

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Geçtiğimiz günlerde geleceğine dair yaptığı açıklamada "2024'te de hala en üst düzeyde oynayabileceğimi düşünüyorum. En azından öyle hissediyorum. Hala istendiğimi ve bana ihtiyaç duyulduğunu hissedersem, elbette tüm bunları göz ardı etmeyeceğim." diyen yıldız oyuncu, sözleşme konusunda acelem yok. Bunun yaşla bir ilgisi var mı bilmiyorum ama bu konuda çok rahatım. Çok fazla uzak görünmese de 2023 yazı hala çok uzak görünüyor. Şu anda bu konuda çok fazla düşünmüyorum" ifadelerini kullanırken, temelde birkaç yıl daha Manchester City'de kalacağımı düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY İDDİALARI

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Daha önce ismi sık sık Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan için Sarı-Kırmızılı yöneticiler bir dizi görüşmelerde bulunmuş, bu hamle taraftarları oldukça heyecanlandırmıştı.

KÖTÜ HABER GELDİ!

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İlkay Gündoğan'ın sezon sonunda takımdan ayrılması beklenirken, menajerinin de bir yandan görüşmeler yaptığı öğrendildi. Mundo Deportivo'nın haberine göre; İlkay Gündoğan'ın menajeri, Joan Gamper Tesisleri'nde Barcelona yöneticileriyle bir araya geldi.

FIRSAT TRANSFERİ

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Barcelona'nın bir fırsat transferi olarak gördüğü Türk asıllı Alman oyuncu için tüm şartları zorladığı kaydedildi. 2016 yılından beri City forması giyen İlkay, bu sezon çıktığı 31 maçta 3 gol ve 3 asist yaptı.

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