Ancak yüreğimizi dağlayan diziler en unutulmazlarıdır!

Türkiye dizi tarihinin depresyona sokan 10 dizisi

Türkiye dizi tarihinin depresyona sokan 10 dizisi 1980'li yılların sonunda özel kanalların kurulmasıyla büyük bir ivme kazanan Türk dizileri kâh reyting rekorları kırarak kâh ilk bölümden tarihin tozlu raflarını boylayarak dengesiz bir çizgide seyretti günümüze kadar. Türkiye dizi tarihinin merkezinde şaşılmayacak şekilde ağır dramlar ve trajediler vardı. Bazı diziler izleyicilere öyle ağır geldi ki onları depresyona sürükledi :) Şaka bir yana sizin için Türk dizi tarihinin en acıklı, en gözyaşı dolu, en trajik 10 dizisini derledik.

10- Küçük Besleme (1999) Küçük Besleme, Star TV'de yayınlanmaya başlayan en iç gıcıklayıcı Türk dizilerinden biriydi. Başrollerinde Tomris Oğuzalp, Nur Kulakoğlu, Kuzey Vargın ve Esmeray'ın yer aldığı dizi, Kemalettin Tuğcu'nun aynı isimli eserinden uyarlanmıştı. Yayınlandığı 175 bölüm boyunca zavallı besleme bir kızın çektiği acılar en ağdalı ve en melodramatik yolla aktarılmıştı. Küçük besleme Bilge'nin 'hanımım' diye yakarışları bir çoğumuzun hala kulağında.

9-Üvey Baba (1998) Ve yine Kemalettin Tuğcu'nun eseri, yine acı, yine bol bol gözyaşı... Star TV'de yayınlanmaya başlayan bir dizi. 2002 yılında Star TV'ye RTÜK tarafından 15 günlük kapatma cezası nedeniyle kısa bir süre Teleon'da yayınlanmış fakat 15 günlük cezasını bitirdikten sonra tekrar Star TV'ye geri dönmüştü.

9-Üvey Baba (1998) Beyaz atletiyle hafızalara kazınan üvey baba Şemsi İnkaya'nın tüyler ürperten oyunculuğu hala hafızalarda taze.

8-Böyle mi Olacaktı? (1997) Birbirine sevgi ile bağlı üç okul arkadaşı olan Pervin, Gül ve Ayşe'nin kâh birbiriyle iç içe geçmiş kâh birbirinden ayrı sürdürdüğü hayatlarının aşırı talihsiz hikayesi. Elbette yine bol bol gözyaşı, acı, aşk ve ihtiras var dizide.

8-Böyle mi Olacaktı? (1997) Bu diziyi, ilk iki diziden ayıran en büyük fark kan donduran entrika ağı. Oyuncu kadrosu ise efsane... Hande Ataizi, Açelya Akkoyun, Berna Laçin, Atilla Saral, Şebnem Özinal, Ceyda Düvenci, Yaşar Alptekin, Hakan Ural, İsmet Özhan ve Kerem Alışık...

7-Anne (2016) Güney Kore yapımı 'Mother' isimli diziden uyarlanan Anne dizisinde elbette Melek rolünü oynayan küçük yıldız Beren Gökyıldız'ın göz dolduran performansını unutmak mümkün değil.

7-Anne (2016) Vicdansız annesi tarafından yeteri kadar sevilmeyen ve üvey babasından sürekli şiddet gören küçük Melek'in, okulda geçici öğretmenlik görevine başlayan Zeynep (Cansu Dere) ile tanışmasıyla hayatı değişir. Küçük Melek'in vicdansız annesi (Gonca Vuslateri) tarafından çöp kutusunda atılarak ölüme terk edildiği sahneyi unutmak mümkün değil.

6-Aliye (2004) Mutlu bir ailesi ve iki çocuğuyla tasasız bir hayat süren Aliye'nin acı dolu öyküsüne buyurun. Kayınvalidesi ve eşinin kız kardeşiyle birlikte yaşayan Aliye'nin (Sanem Çelik) hayatı eşinin ihanetiyle alt üst olur.

6-Aliye (2004) İki çocuğunu da alarak evden ayrılan Aliye, İstanbul’da yaşayan, dişçilik yapan dayısı Feyyaz’ın yanına kaçmaya çalışır. Tren garında kendisini bulan Sinan’ın çocuklarından birisini almasına engel olamaz. İstanbul’da kendisine yeni bir hayat arayışına girer Aliye, aynı zamanda Sinan’ın aldığı diğer çocuğunu kurtarma telaşındadır. Ancak defalarca kez çocuğuna tam kavuşacakken hevesler kursakta, gözyaşı mendilleri de elde kalır.

5-Kırgın Çiçekler (2015) Dizi, çocuk istismarını odağına alır ancak diğer taraftan da yürekleri dağlamayı ihmal etmez. Ana karakterimiz olan 16 yaşındaki genç kız Eylül’ün üvey babası, kendisini sürekli taciz etmektedir.

5-Kırgın Çiçekler (2015) Bu durumdan yılan genç kız durumu annesine anlatır ve kendisini İstanbul Koşuyolu Kız Yetiştirme Yurdu kapısında bulur. Eylül’ün yetiştirme yurdunda yaşadıkları, arkadaşları, şahit oldukları ve diğer kızların başına gelenler üzerine şekillenen hikaye izleyicin kursağına yumru gibi oturmuştur.

4-Ihlamurlar Altında (2005) Birbirlerine deli gibi aşık olan Yılmaz ve Elif’in tüm arzuları evlilik hazırlıklarını bir an önce bitirip, birbirlerine kavuşmak ve masallardaki gibi hayatları boyunca mutlu olmaktır.

4-Ihlamurlar Altında (2005) Ancak devreye giren zenginlik tutkusu, üçüncü kişiler bu iki aşığı kavuşamaz hale getirir. Bu yürek yakan trajik hikayenin yanı sıra dizinin bir başka özelliği de daha sonra starlaşan Tuba Büyüküstün'ün parladığı dizi olması.

3-O Hayat Benim (2014) Efsun'un (Ceren Moray) üvey kardeşi Bahar'a (Ezgi Asaroğlu) yaptığı kötülükleri unutmak mümkün değil. Kardeşinden çaldığı zengin hayatın zevkini sürerken ona eziyet etmeyi de ihmal etmeyen Efsun dizinin ikinci sezonunda adeta bir anti-kahramana dönüştü.

3-O Hayat Benim (2014) Komedi dozu giderek artan karakterle ağır bir trajedi olarak başlayan dizi komedi olarak devam etmesiyle Türk dizi tarihinin ilklerinden birine imza attı demek yanlış olmayacaktır.

2- Yaprak Dökümü (2005) 'Tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey' repliği hala dimağlarımızda taze. Taşradan İstanbul'a göçtükten sonra şehir hayatının ahlaki olarak çökerttiği genç kızlar, bir arada kalmaya çalışan geleneksel bir aile, kötü gelin Ferhunde, bol bol acı ve gözyaşı...

2- Yaprak Dökümü (2005) Reşat Nuri Güntekin'in aynı isimli romanından uyarlanarak 174 bölüm gibi önemli bir bölüm başarısına ulaşan dizi yarattığı yıldızlarla da hala hatırlanıyor. Gözyaşlarıysa şelale...

1-Öyle Bir Geçer Zaman ki...(2010) Listenin en başında elbette Küçük Osman'ın yakarışlarının yüreğimizi dağladığı bizce Türk dizi tarihinin en acıklı dizisi 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' var.Hikaye, 1967 yılında, İstanbul’un eski semtlerinden birinde başlayan ve günümüze kadar sürecek olan bir zamanı dilimini içerir. Hikayenin odağında Akarsu ailesi vardır.